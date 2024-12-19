Otoyollarda hız tespiti, hiç fark etmediğimiz bir anda yapılabiliyor ve bazen beklenmedik bir anda ceza ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu tespit, hareket halindeki bir araçta nasıl hızlıca gerçekleştirilebiliyor?

Aslında bu tespitlerin birden fazla yöntemi var. Tabii bazıları, diğerlerine göre daha yaygın kullanılıyor.

Bunu okuduktan sonra yollarda daha dikkatli olmanızı temenni ediyoruz!

Radar dediğimiz cihazlar, elektromanyetik dalgalar göndererek araçların hızını ölçüyor.

Cihaz, araca doğru bir radyo dalgası yolluyor. Bu dalga, araçtan geri yansıyor ve yansıma süresindeki frekans değişimi aracın hızını belirliyor. Yol kenarlarına sabitlenen cihazlarda ya da polis ekiplerinin taşıdığı radar cihazlarında bu yöntem kullanılıyor.

Bunun yanında plaka tanıma sistemi de hız ölçmede epey etkili. Otoyolun iki farklı noktasına kamera yerleştiriliyor. Araç, bu noktaların birincisinden geçerken plaka tanınmış oluyor ve geçiş zamanı kaydediliyor. İkinci noktada ise işlem tekrar ediyor. Böylece iki nokta arasındaki mesafe ve süre üzerinden ortalama hız tespiti yapılıyor.

Eğer hesaplanan hız, yasal hız sınırını aşıyorsa ceza kesilir.

En fazla kullanılan yöntem ise LIDAR, yani lazer hız ölçüm sistemidir. Bu sistem, lazer ışığı ile çalışıyor. Bu sistemde ise cihazdan gönderilen lazer ışığı, araca çarpıyor ve geri dönüyor. Bu dönüş süresi ise aracın hızını çok hassas bir şekilde hesaplamış oluyor.

Radarlara göre daha hızlı bir tespit gerçekleştirirken nokta atışı yapıyor. Araç yoğunluğunda bile tek bir aracı hedefleyip hızını ölçebiliyor.

Elektronik denetleme sistemi de bu işin bir parçası.

Hız limitlerinin sıkı takip edildiği bölgelerde kurulan sabit kameralar, aracın hızını anlık olarak ölçmeye yarıyor. Kameralar, aracın plaka ve hızını anlık olarak kaydediyor. Eğer hız sınırının aşıldığı tespit edilirse, otomatikman ihlal raporu oluşturuluyor.

Ve son olarak hız tespit noktaları, yol kenarlarına sabitlenmiş kameralar sayesinde aracın geçerken hızını ölçmüş oluyor.

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