Bir Aracın Motor Beyni Değişince Kilometresi Sıfırlanmış Olur mu?

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Bir aracın kilometresi, aracın ne kadar yol kat ettiğini gösteren önemli bir özelliktir. Özellikle araç hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlayan bu gösterge, araç alırken de oldukça önem arz ediyor.

Eskiden pek mümkün olmasa da artık kilometre bilgisi, aracın merkezi bilgisayar sistemi aracılığıyla kolayca sorgulanabiliyor.

Peki bir aracın motor beyni değişince, kilometresi de sıfırlanmış oluyor mu?

Araçların bilgisayar sistemleri, modern otomobillerin en önemli bileşenlerinden biridir.

araç km göstergesi

Bu sistemler, aracın pek çok fonksiyonunu kontrol etmenin yanı sıra sürücülere, araçlarının genel durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Özellikle bir aracın kilometre bilgisini sorgulamak, aracın geçmişi ve mevcut durumu hakkında bize çok şey söyler. Bilgisayar beynine bağlanarak gerçekleştirilen bu sorgulama işlemi, aracın içinde veya motor kısmında bulunan bir teşhis portu aracılığıyla gerçekleşiyor.

Aracın kat ettiği yol mesafesi, yakıt verimliliği, yol performansı gibi bilgilere de böylece erişebiliyoruz. Özellikle ikinci el bir araç alırken, kilometre sayacıyla oynanıp oynanmadığı oldukça önemli bir mevzu. Bunu anlamanın ise birkaç yolu var. Bu bilgiler için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilirsiniz:
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Peki motor beyni değişen araçta km sıfırlanır mı?

motor beyni

Birçok sürücü, motor beyni değiştirildiğinde aracın kilometresinin sıfırlanıp sıfırlanmayacağını merak ediyor. Tabii önceden bu sorunun net cevabını verelim: Hayır, sıfırlanmaz.

Kilometre sayacı, motorla değil; aracın elektronik sistemleriyle bağlantılı. Dolayısıyla motorun değiştirilmesi kilometreyi sıfırlamış olmaz. Ancak aracın alet paneli veya gösterge grubunun değiştirilmesi durumunda kilometre sıfırlanabilir. Ama bu durum, aracın modeline göre değişir.

Bu tür değişikliklerin yapılması hâlinde motor değişikliğinin belgelendirilmesi gerekir.

km göstergesi

Motor beyni, aracın yakıt verimliliği, performans gibi kritik işlevlerini kontrol eden önemli bir rol oynuyor. Motor beyni değişse bile bu değişim, aracın kilometre bilgisine hiçbir etki etmez. Bu değişim, aracın ancak genel performansını etkileyebilir.

İşte bu yüzden ikinci el araç alırken aracın genel durumu oldukça önemli. Araç kilometresi, özellikle araç değerini etkileyen kritik bir faktör. Dolayısıyla, aracın kilometresiyle oynanıp oynanmadığı da alıcı için risk oluşturabilir. Güvenilir bir oto servis kontrolü ile bu riskleri minimize etmek mümkün.

Kaynaklar: SKF, Orthodox

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