Google, geçtiğimiz hafta ABD'de kullanıma sunmaya başladığı yapay zekâ destekli aramada reklam göstereceğini açıkladı.

Google, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği geliştirici konferansı I/O’da yapay zekâ konusunda birçok önemli duyuru yapmıştı. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıldan beri test edilen yapay zekâ destekli aramanın ABD’de sunmaya başlamasıydı. Şirket, SGE’nin (Üretken Arama Deneyimi) bir özelliği olan “AI Overviews”ı kullanıcılara getirmişti.

AI Overviews basitçe anlatacak olursak yapay zekâ yoluyla kullanıcıların aramalarındaki sorulara yanıtlar veriyor, kullanıcıyı konuyla ilgili kaynak linklerine yönlendiriyordu. Yeni gelen haberler ise bu özellikte kullanıcıların sinirini bozabilecek bir şeyin yer alacağını ortaya koydu.

Google, yapay zekâ destekli aramada reklam gösterecek

ABD’li teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir pazarlama etkinliğinde reklamverenlerin yapay zekâ özelliklerinden yararlanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda aramanın AI Overviews özelliğine reklam ekleneceğini de ekledi.

Yani kullanıcılar, yaptıkları aramanın yapay zekâyla oluşturulan sonuçlarında gezinirken aralarda reklam görmeye başlayacaklar. Bu reklamlar, normalde de olduğu gibi “Sponsorlu” etiketiyle gösterilecek ve yaptığınız aramayla ilgili olacak. Yukarıdan bir örneğine ulaşabilirsiniz. Google, insanların bu reklamları yararlı bulacağını düşünüyor.

Reklamlar, yapay zekâ aramalarına yakında eklenmeye başlayacak. İlk olarak ABD’de test edileceği şirket tarafından belirtilmiş. Zaten AI Overview şu anda sadece ABD’de var. Yapay zekâ destekli aramanın diğer ülkelere gelişi ile ilgili kesin bir tarih yok.