Toplantılarda her anı kaydeden yapay zekâ araçları, yöneticilerde dijital iz kaygısı yaratarak kurumlarda karar alma hızını felç ediyor.

Toplantılarda yapay zekâ asistanlarına her kelimeyi kaydettirip not çıkartmak ilk bakışta verimli gibi gelse de kurumsal analizler ve uzman görüşleri çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Karar alma sürecindeki her tereddüdün, silinen cümlenin ve beyin fırtınasının kalıcı dijital kayıtlara dönüşmesi, yöneticileri cesur kararlar almaktan alıkoyuyor.

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Uzmanlara göre mutlak şeffaflık vaat eden dijital araçlar, liderleri "en iyi kararı" vermekten ziyade arkalarında bıraktıkları kayıtları savunma telaşına itiyor.

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Yeni korku kilidi açıldı: Dijital iz korkusu

E-postalar, toplantı dökümleri ve yapay zekâ kayıtlarının süresiz olarak arşivlenmesi yöneticiler üzerinde ağır bir itibar baskısı yaratıyor. Uzun yıllardır yönetim kurullarına ve dev satın alma süreçlerine danışmanlık yapan Kimberly Valentine-Poska'nın aktardığı bulgulara göre liderler artık yanlış yapmaktan çok, geride bıraktıkları dijital izlerin ileride aleyhlerine kullanılmasından çekiniyor.

Değerlendirmelere göre bu süreç kurumlarda şu sorunları derinleştiriyor:

Sorumluluktan kaçınma : Liderlerin odağı "en doğru kararı vermek" yerine "eleştirilmesi en zor olanı seçmek" hâline geliyor.

: Liderlerin odağı "en doğru kararı vermek" yerine "eleştirilmesi en zor olanı seçmek" hâline geliyor. Sinsi ertelemeler : Projeler açıkça iptal edilmiyor ancak toplantılar çoğaldıkça, havada kalan sorular biriktikçe karar alma refleksi tamamen köreliyor.

: Projeler açıkça iptal edilmiyor ancak toplantılar çoğaldıkça, havada kalan sorular biriktikçe karar alma refleksi tamamen köreliyor. Yumuşatılan itirazlar: Yöneticiler açıkça tartışmak ve fikirleri sınamak yerine, itirazlarını "daha fazla veri talebi" maskesi ardına saklayarak süreci uzatıyor.

Çözüm "geri dönülebilir" ve "geri dönülemez" kararları ayırmak

Uzmanlar, yapay zekâ araçlarının yarattığı bu savunmacı bürokrasinin aşılması için düşünme ve hazırlık aşamasının mahremiyetine saygı duyulması gerektiğini vurguluyor. Paylaşılan önerilere göre beyin fırtınası toplantılarında yapay zekâ not tutucularının kapatılması ve kayıt dışı tartışma alanlarının korunması karar alma hızını yeniden artırabiliyor.

Analizde bu dengenin kurulabilmesi için Jeff Bezos'un karar alma yaklaşımına dikkat çekiliyor:

Geri Döndürülebilir Kararlar ("Çift Yönlü Kapılar") : Kolayca telafi edilebilecek operasyonel adımların ayrıntılı dökümlere boğulmadan, hızlıca ve inisiyatif alınarak çözülmesi gerektiği ifade ediliyor.

: Kolayca telafi edilebilecek operasyonel adımların ayrıntılı dökümlere boğulmadan, hızlıca ve inisiyatif alınarak çözülmesi gerektiği ifade ediliyor. Geri Dönülemez Kararlar ("Tek Yönlü Kapılar"): Stratejik risk taşıyan büyük hamlelerde ise beyin fırtınası aşamasının kayıt dışı tutulması ancak nihai kararın ve gerekçelerin resmî olarak arşivlenmesi öneriliyor.

Uzman değerlendirmeleri, yapay zekâ çağında liderlik başarısının her detayı kayıt altına almaktan değil, hangi kararın belgelenip hangisinin hızlı bir inisiyatifle geçileceğini doğru ayırt edebilmekten geçtiğini ortaya koyuyor.