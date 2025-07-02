Tamamı yapay zekâ ile hazırlanan ilk uzun metrajlı belgesel film Gerçek Ötesi, 11 Temmuz’da Türkçe altyazılı olarak vizyona girecek. Gerçek Ötesi isimli belgesel, üretim sürecinden içeriğine kadar tüm aşamalarda yapay zekâ tarafından oluşturulan ilk film oldu. Belgeselin yapım süreci boyunca ise 200.000 saniyeyi aşan görsel veri işlendi

Tamamı yapay zekâ kullanılarak hazırlanan ilk uzun metrajlı belgesel film, "Gerçek Ötesi", 11 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak. Film, hem üretim süreci hem de ele aldığı konular açısından dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Alkan Avcıoğlu’nun oturduğu belgeselin yapım aşamasından senaryo yazımına kadar her adımda yapay zekâ aktif olarak sürece dahil edilmiş durumda.

Tüm içerik yapay zekâdan: 200.000 saniyelik veri, 55 saatlik içerik

Belgeselin senaryosu, yurtdışında Vikki Bardot adıyla tanınan sanatçı Gizem Avcıoğlu ile birlikte yaklaşık iki yıl süren bir çalışma sonunda tamamlandı. Belgeselin senaryo yapısı, farklı yönetmenlere gönderme yapan çok katmanlı bir anlatı ile şekilleniyor.

Filmde kullanılan tüm görseller ise ses tasarımı ve anlatıcı ses dahil olmak üzere içeriklerin tamamı yapay zekâ ile üretildi. Yapım süreci boyunca 200.000 saniyeyi aşan görsel veri işlendi, 55 saatlik bir yapay zekâ görüntü havuzu oluşturuldu. Filmde kullanılan tüm sesler de yine yapay zekâ araçlarıyla oluşturuldu.

“Gerçek Ötesi”, dijital çağda bilginin nasıl şekillendiğini ve gerçeklik algısının zamanla nasıl değişime uğradığını ele alıyor. Türkçe altyazılı olarak, İngilizce orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak belgesel; teknolojinin etkisiyle hakikat kavramının ne kadar kırılgan ve tartışmalı hale geldiğini sorgulayan bir anlatı sunuyor.