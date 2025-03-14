Bilim dünyasının derinliklerine dalmanın ve şimdiye dek cevabını bulamadığınız sorulara yanıt bulmanın en iyi yolu, şüphesiz belgesel izlemek. Biz de sizler için her bilimseverin izlemesi gerektiğini düşündüğümüz 10 bilim belgeselini listeledik.

Bazıları matematik bazıları fizik bazıları kimya ile ilişkili, bazıları ise birbiriyle harmanlanmış olan bu belgeseller sizi hem ekrana bağlayacak hem de farkında olmadan ufkunuzu açacak.

İşte o belgeseller.

The Story of Science/ Bilimin Hikâyesi

Yıl: 2010

2010 Oyuncular: Michael Mosley, Allan Chapman, Francesco Palla

Michael Mosley, Allan Chapman, Francesco Palla Yönetmenler: Nigel Talk, Giles Harrison, Peter Oxley, Jeremy Turner

Nigel Talk, Giles Harrison, Peter Oxley, Jeremy Turner IMDb Puanı: 8.1

Listeye bir klasik ile başlıyoruz. Bu seri, iki sezondan oluşuyor ve her sezon, birbirinden farklı teorilerin ve bilimsel keşiflerin tarihini konu alan 10 bölümden oluşuyor. Bölümler ise birbirinden bağımsız. Bu nedenle istediğiniz herhangi bir bölümü rastgele izlemeniz mümkün.

Bu belgesel serisinin sunuculuğunu ise fizik profesörü Jim Al-Khalili yapıyor ve anlaşılması güç konuları bile oldukça açıklayıcı bir şekilde sunuyor. Ayrıca bu belgeselde filozoflar, tarihçiler ve bilim insanları gibi uzmanlarla yapılan röportajlara da yer veriliyor.

The Secret Genius of Modern Life/ Modern Yaşamın Gizli Dehası

Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Hannah Fry, Declan Healy, Trevor Wood

Hannah Fry, Declan Healy, Trevor Wood Yönetmenler: Lyndon Bruce, Declan Healy

Lyndon Bruce, Declan Healy IMDb Puanı: 8.1

Bu belgesel dizisi, günlük hayatta kullandığımız teknolojilerin gizli ve şaşırtıcı hikâyelerini konu alıyor. Sunuculuğunda ise matematikçi Hannah Fry var. Serinin şu ana kadar iki sezonu yayınlandı ve ikisinde de bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki hikâyelerin anlatıldığı 6 bölüm yer alıyor.

Belgeselde kullanılan başarılı görsel efektler ve Hannah Fry’ın kusursuz anlatımı, anlaşılması güç noktaların bile anlaşılır hâle gelmesini sağlıyor.

The Secret Life of Chaos/ Kaosun Gizli Hayatı

Yıl: 2010

2010 Oyuncu: Jim El-Halili

Jim El-Halili Yönetmen: Nic Stacey

Nic Stacey IMDb Puanı: 8.2

Kaos teorisini anlatan bu belgesel, dört bölümden oluşuyor ve her bölüm, bu teorinin farklı bir yönüne odaklanıyor. Belgeselin ilk bölümü kaos teorisine, ikinci bölümü kaosun pozitif yönlerine, üçüncü bölümde gücüne ve dördüncü bölümünde ise kaosun geleceği anlatılıyor.

The Story of Maths/ Matematiğin Hikâyesi

Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Marcus du Sautoy, Eleanor Robson, Leonhard Euler

Marcus du Sautoy, Eleanor Robson, Leonhard Euler Yönetmenler: David Berry, Robin Dashwood, Karen McGann

David Berry, Robin Dashwood, Karen McGann IMDb Puanı: 7.9

2008 tarihli eski bir yapım olan bu belgesel, matematik tarihini oldukça başarılı bir şekilde anlatan belgesel serilerinden biri. Matematiğin hikâyesi, dört bölümden oluşuyor ve her bölüm, matematik tarihinin belirli bir dönemine odaklanıyor.

Örneğin ilk bölüm Babiller, Mayalar ve Mısırlılar gibi eski uygarlıkların matematikteki gelişimlerini ele alıyor. İkinci bölümde ise antik Roma ve Yunan dönemlerindeki yenilikler konu alınıyor.

Science and Islam/ Bilim ve İslam

Yıl: 2009

2009 Oyuncu: Jim El-Halili

Jim El-Halili Yönetmen: Tim Usborne

Tim Usborne IMDb Puanı: 8.0

2009 yapımı olsa da alanında oldukça başarılı olan bu belgesel, İslam’da bilimin gelişimini anlatan 4 bölümlük bir yapım. Science and Islam’da her bölüm, belirli bir döneme odaklanıyor.

Bu belgeselin sunuculuğunu ise Londra Üniversitesi Imperial College’den fizik profesörü Jim Al-Khalili yapıyor.

The Code/ Kod

Yıl: 2011

2011 Oyuncular: Marcus du Sautoy, Loren Marangoz, Kim Rossmo

Marcus du Sautoy, Loren Marangoz, Kim Rossmo Yönetmenler: Dan Child, Stephen Cooter, Michael Lachmann

Dan Child, Stephen Cooter, Michael Lachmann IMDb Puanı: 7.3

Üç bölümlük bir belgesel olan The Code, sayıların ve şekillerin çevremizdeki dünyayı nasıl etkilediğini işliyor. Bu yapımda sayıların, evrenin hükümdarları olduğu düşüncesi işlenirken, yaşamın mükemmelliğinin bir kodu olup olmadığı da sorgulanıyor.

Particle Fever/ Parçacık Ateşi

Yıl: 2013

2013 Oyuncular: David Kaplan, Fabiola Gianotti, Sherwood Boehlert

David Kaplan, Fabiola Gianotti, Sherwood Boehlert Yönetmen: Mark Levinson

Mark Levinson IMDb Puanı: 7.4

7 yıllık bir zaman diliminde çekilen bu belgesel hem profesyonel kamera çekimlerini hem de fizikçilerin kendi çektiği amatör kayıtların derlemesinden oluşuyor. Son derece bilimsel ve aynı zamanda karmaşık olan süreçlerin oldukça basite indirgendiği yapım, bir o kadar sürükleyici.

A Trip to Infinity/ Sonsuzluğa Yolculuk

Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Alan Lightman, Delilah Gates, Stephon Alexander

Alan Lightman, Delilah Gates, Stephon Alexander Yönetmenler : Jonathan Halperin, Drew Takahashi

: Jonathan Halperin, Drew Takahashi IMDb Puanı: 7.0

Sonsuzluğun sınırları isimli bu belgeselde, dünya çağındaki fizikçiler, filozoflar ve matematikçiler ile yapılan röportajlar ve sonsuzluk kavramı ele alınıyor. Tek bölümlük bu belgeseli izlediğinizde, sonsuzluk ile ilgili aklınıza takılan pek çok soruya yanıt bulmuş olacaksınız.

Everything and Nothing/ Her Şey ve Hiçbir Şey

Yıl: 2011

2011 Oyuncular: Jim Al-Khalili, Simon Schaffer, Carlos Frenk

Jim Al-Khalili, Simon Schaffer, Carlos Frenk Yönetmen: Nic Stacey

Nic Stacey IMDb Puanı: 8.5

Sizlere önereceğimiz bir diğer belgesel de iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm “Everyhing”, evrenin yapısı ve kökeni hakkında yapılan çeşitli araştırmaları konu alıyor. Bu belgesel, Antik Yunan’dan günümüze kadar devam eden araştırmaların önemli detaylarını mercek altına alıyor.

İkinci bölüm olan “Nothing” ise genel itibarıyla yokluk ve boşluk kavramlarını araştırıyor. Bu bölümde temel olarak boşluğun ne olduğu, kuantum fiziğinde boşluğun nasıl işlendiği ve yokluğun mümkün olup olmadığı soruları soruluyor. Üstelik bu belgesel, evren hakkındaki temel soruların anlaşılır bir şekilde anlatıldığı bir yapım.

Connected: The Hidden Science of Everything/ Bağlantılı: Her Şeyin Gizli Bilimi

Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Latif Nasser, Alex Wellerstein, Ainara Sistiago

Latif Nasser, Alex Wellerstein, Ainara Sistiago Yönetmenler: Nick Brigden, Arianna LaPenne, Alyse Walsh

Nick Brigden, Arianna LaPenne, Alyse Walsh IMDb Puanı: 7.5

Bu belgesel serisi 6 bölümden oluşuyor ve her bir bölüm, farklı konulara odaklanıyor. Aynı zamanda izleyen kişinin, dünyaya yeni bir bakış açısı geliştirmesine katkı sağlıyor. Yapım, izleyiciyi hem bilgilendiriyor hem de düşünmeye sevk ediyor.

Belgesel genel olarak bilimsel araştırmaları ve uzman görüşlerini aktarıyor. Ayrıca sunuculuğu, kusursuz üslubuyla gazeteci Latif Nasser üstleniyor.

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