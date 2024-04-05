Bir bulut bilişim şirketinin kurucu ortağı, yapay zekânın göz bebeği olan veri merkezlerinin yetersiz kaldığını söyledi. Yetkiliye göre veri merkezleri ve yaşadıkları sorunlar, hafife alınıyor.

Bulut bilişim sektörünün önde gelen isimlerinden CoreWeave'in kurucu ortaklarından Brian Venturo, veri merkezleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapay zekâ kaynaklı olarak veri merkezlerine duyulan ihtiyacın arttığını söyleyen Venturo, bunun genel olarak hafife alındığını ancak önümüzdeki yıllarda, ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Veri merkezleri, yapay zekâ için kritik önem arz ediyor. Çünkü bir yapay zekânın eğitilebilmesi için ciddi miktarda veriye ihtiyaç duyuluyor ve bu veriler, veri merkezlerinden sağlanıyor. Hatta dünyanın en büyük veri merkezi işletmecilerinden Amazon, önümüzdeki 15 yıllık süreçte veri merkezlerine 150 milyar dolar harcayacağını söyledi. Venturo tarafından yapılan açıklamanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

"Veri merkezleri için elektrik altyapısı bile yeterli değil"

Brian Venturo tarafından yapılan açıklamaya göre eski nesil veri merkezlerinin yenilenmesi ve yapay zekâ için uygun hâle getirilmesi çok zor. Hâl böyle olunca yeni nesil veri merkezlerine olan talebin arttığını ifade eden CoreWeave yöneticisi, bunun için de elektrik altyapısının bile yeterli olmadığını söylüyor. Venturo'ya göre küresel çapta yeni enerji iletim hatları kurulmalı, elektrik altyapısı her yerde güçlendirilmeli.

Brian Venturo'ya göre veri merkezlerinin yapay zekâ için kullanılmaya başlaması, sadece sıradan firmaları ilgilendiren bir durum değil. Google, Amazon ve Microsoft gibi devlerin daha şimdiden zorlanmaya başladığını aktaran Venturo, kısa vadede çözülmesi gereken çok fazla sorun olduğunu ancak bunları çözmenin hiç kolay olmadığını söylüyor. Bakalım yapay zekâ sektörü, tüm bunlardan kaynaklı olarak ne zaman duraksamaya başlayacak...