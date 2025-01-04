Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yapılan yeni düzenleme ile yemek kartlarının kullanım alanlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapan çalışanlardan prim kesintisi yapılacağına dair çıkan haberler gıda ihtiyacını yemek kartıyla karşılayan vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Bu duruma ilişkin olarak Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den yemek kartlarının kullanımıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Öner Piyade, yapılan son düzenlemenin ardından yemek kartlarının kullanım alanlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı son düzenleme ile yemek kartlarından prim ödemelerinin kaldırıldığını ve bu değişikliğin işverenler için önemli bir kolaylık sunduğunu açıkladı. Yapılan bu değişikliğin restoran, market, pastane, kafe gibi alanlarda kullanımda herhangi bir sınırlama getirmediği vurguladı.

Eski düzende devam edecek

Piyade, yapılan düzenlemenin, çalışanlar ve işverenler açısından olumlu bir etki yaratacağını ifade etti. Ayrıca yemek kartlarının kullanımı için belirlenen kuralların eski düzenlemede olduğu gibi devam edeceği de açıklandı.

SGK'nın 5510 sayılı Kanun'un 80. maddesi gereği, yemek kartlarının ayni yardım olarak kabul edilmesinin ardından, kartlardan prim alınmayacağına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, yemek kartlarının tüm sektörlerde geçerli olacağı ve nakit yerine kullanılabilir olacağı da belirtilerek, bu düzenlemenin herhangi bir limit veya sınırlama getirmediği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, yemek kartları eski düzenlemeye paralel şekilde kullanılmaya devam edecek. Restoran, kafe ve market gibi alanlarda herhangi bir sınırlama getirilmeden, iş yerleri ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda kullanım alanlarını koruyacak.