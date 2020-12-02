Bazı Komisyonları Kaldıran Yemeksepeti’inden Herkese Çağrı

Türkiye’nin en çok kullanılan yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti, ödemelerin Cüzdan seçeneği ile yapıldığı siparişler üzerinden artık komisyon almayacak. Salgın döneminde zarar gören işletmeler için alınan bu karar, pek çok küçük restorana destek sağlayabilir.

Yemeksepeti’nin açık ara lider olduğu yemek sipariş pazarına Getir ve Trendyol’un da girmesi, rekabet kızıştırmıştı. Ancak salgın nedeni ile rekabetin değil sürekliliğin tartışılması gerekiyor, çünkü yerel işletmeler kısıtlamalardan dolayı çok ciddi zorluklar yaşıyorlar.

Yemeksepeti kurucu ve CEO’su Nevzat Aydın’ın açıklamasına göre Yemeksepeti, artık ödeme yöntemi olarak Cüzdan özelliğinin kullanıldığı siparişlerden komisyon almayacak. Ayrıca Gel-Al sipariş ile verilen siparişlerden de komisyon alınmayacak.

Yemeksepeti, Cüzdan ile yapılan ödemelerde alacağı komisyondan vazgeçti:

Yerel restoranlara destek olmak isteyen kullanıcılar, eğer ödeme yöntemi olarak Cüzdan’ı tercih ederlerse platform, ilgili siparişten komisyon kesintisi yapmayacak. Bu sayede restoranlar ya da zincirler, salgın sürecindeki online siparişlerden daha çok gelir elde edebilecekler.

20 milyon TL’lik destek paketi:

Nevzat Aydın, açıklamalarında özellikle küçük çaplı işletmelere ya da tek restoranlara vurgu yaptı. Ayrıca restoranların Yemeksepeti’nde listelenmek için ödedikleri ücretlerin de alınmayacağını, bunun da salgın sürecinin sonuna dek devam edeceğini duyurdu. Tüm bunlarla birlikte Yemeksepeti, restoranlara yapılan ödemeleri artık ayda bir değil, 15 günde bir gerçekleştirecek.

Bu destek çağrısı, kullanıcı tarafında karşılıksız kalabilir:

Komisyonların alınmayacağı tek ödeme yöntemi Yemeksepeti’nin kendi hizmeti olan Cüzdan. Ancak Cüzdan özelliği, resmi bir rakam açıklanmasa da yaygın şekilde kullanımda değil. Çoğu kullanıcı ödemeyi, online olarak ya da teslimat sırasında bank/kredi kartı - yemek kartı ile yapıyor.

Yemeksepeti’nde bu özelliği kullanabilmek için daha önceden -tıpkı yemek çeki ya da kartlarında olduğu gibi- Yemeksepeti hesabına bakiye yüklemesi yapmak şart. Özelliğin yaygın kullanılmaması nedeni ile şirketin bu çağrısı, kullanıcı tarafında karşılık bulamayabilir.