Teknoloji dünyası, hızla değişen trendlerle dolu. Bu hızlı değişimin içinde yer alan sınırlı sayıda üretilen özel ürünlerse teknolojik dönüşüme âdeta renk katıyor. Bu içerikte sınırlı sayıda üretilmiş bazı akıllı telefon modellerini inceleyeceğiz.

Teknoloji devlerinin göz alıcı tasarımlarla ürettiği akıllı telefonlar zaten herkesin ilgisini çekmeyi başarırken, dönem dönem ortaya çıkan sınırlı sayıda üretilen özel ürünler de var olan ilgiyi katlıyor.

Hzırsanız geçmişte sınırlı sayıda üretilmiş olan ilginç tasarımlara sahip akıllı telefonları incelemeye başlayalım.

Samsung'un Iron Man temalı Galaxy S6 Edge modeli ile listemize başlayalım.

Yine Samsung ile devam ediyoruz. Batman temalı üretilen özel Galaxy S7 Edge:

Oppo'nun Gundam'ın 40. yılı için özel ürettiği model: Reno Ace Gundam 40th Anniversary Edition

Yine OPPO ile devam ediyoruz. Barcelona için özel ürettiği: Reno FC Barcelona Edition

Sadece 64 adet üretilen: HTC One (M8) Phunk Edition

Vertu markasının Ferrari ile iş birliği yaptığı model: Vertu Ti Ferrari Edition

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