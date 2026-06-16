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Yeni Hyundai i20, Baştan Aşağı Değişen Tasarımıyla Tanıtıldı

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Hyundai, yenilenen i20 modelini Brezilya'da tanıttı. Bu model sadece Brezilya'ya özel olacak olsa da yıl sonu tanıtılacak global versiyonun bir önizlemesi olarak nitelendirildi.

Yeni Hyundai i20, Baştan Aşağı Değişen Tasarımıyla Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai’nin hatchback tipindeki i20 modeli, Türkiye başta olmak üzere dünya çapında en çok ilgi gören otomobillerden biriydi. Bir süredir de yeni i20’ye dair sızıntılar ve teaser’lar görüyorduk.

Beklenen gün nihayet geldi. Hyundai, Brezilya’da yeni i20 modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Brezilya’da üretilecek bu model o ülkeye özel özelliklerle geliyor olsa da ilerleyen dönemde Türkiye’de de göreceğimiz küresel i20 versiyonunun bir önizlemesi olarak nitelendirildi. Yani dünyada çıkacak model tam olarak bunun aynısı olmayacak ancak büyük benzerlikler gösterecek.

İçerikten Görseller

Yeni Hyundai i20, Baştan Aşağı Değişen Tasarımıyla Tanıtıldı
i201
i20
i20ic
i203

Karşınızda yeni i20

i201

Yeni Hyundai i20’ye baktığımızda tıpkı beklendiği gibi tasarımın baştan aşağı yenilenmiş hâlde olduğunu görebiliyoruz. Düz hatchback görünümünü terk ederek artık çok daha crossover benzeri, daha köşeli bir tasarıma kavuşmuş. Siyah detayları, plastik gövde korumaları, düz tavanı gibi dikkat çeken detayları var. Önde geniş ızgara, 17 inç jantlar, LED gündüz farları, Y şeklindeki farlar da diğer özellikler arasında.

i20

Minik bir SUV olarak görünen yeni Hyundai i20, 2580 mm aks mesafesi, 4130 mm uzunluk, 1505 mm yükseklik ile geliyor. Brezilya versiyonunda giriş seviyesinde 79 beygir gücü üreten 1.0 litrelik atmosferik üç silindirli motor var. 1.0 litrelik diğer motor seçeneğinde ise 113 beygir gücü sunuluyor. Hem otomatik hem manuel şanzıman seçenekleri olacak. Tabii ki bunlar sadece Brezilya’a özel.

i20ic

İç mekâna bakıldığında iki adet 12,3 inç boyutunda ekranla karşılaşıyoruz. Bunlara ek olarak temel kontroller için fiziksel düğmeler de yer alıyor. Araç, ülkede 19.800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

i203

Bu versiyonun Türkiye dahil dünya çapında satılacak olandan farklı olduğunun tekrar altını çizelim. Global versiyon tasarım, motor ve diğer konularda değişiklikler gösterebilir. O versiyonun 2026 sonu veya 2027 başında gelmesi bekleniyor.

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Araba Hyundai

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