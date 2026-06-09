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Yakında Tanıtılacak Yeni Hyundai i20'den Görüntüler Paylaşıldı [Video]

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Hyundai, yenileyeceği i20 modelinden yepyeni bir teaser paylaştı. İşte aracın tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlayan görüntüler.

Yakında Tanıtılacak Yeni Hyundai i20'den Görüntüler Paylaşıldı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen otomobil markalarından biri olan Güney Kore merkezli Hyundai, birçok sevilen modele sahip. Ancak bunlardan özellikle ülkemizde en çok dikkat çeken hiç şüphesiz i20 isimli otomobil. Kompakt bir araç olan i20, daha uygun fiyatlı bir araç olmasıyla Türkiye’de de büyük ilgi görüyordu.

Hyundai’nin yakında yeni i20’yi tanıtması bekleniyor. Öyle ki söylentiler, önümüzdeki günlerde tanıtılabileceği yönünde. Heyecanlı bekleyiş sürerken şirkettten yeni bir paylaşım geldi. Hyundai i20’den teaser paylaşıldı.

Yeni i20’den paylaşılan teaser

Paylaşılan teaser’a baktığımızda otomobilin detayları hakkında öyle çok fazla bilgi edinemiyoruz ancak küçük de olsa fikir veriyor. En dikkat çeken unsur, ön tarafta bulunan uzun LED ışık şeridi. Ön kısımda bu tarz bir far tasarımı göreceğiz. Şeridin hemen üstünde ise Hyundai logosu yer alacak. Ayrıca Y şeklinde gündüz farları da olacak.

Arka kısımda ise bumerang benzeri bir şekle sahip arka farlar kullanıldığını ve yine bir LED ışış şeridi yer aldığını göreceğiz. Dördüncü nesil olacak bu otomobilin genel anlamda daha dik, crossover’lara benzeyen tasarımla geleceğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca önceki modellerden çok daha agresif de duracak. Araçta 1.2 litrelik 88 PS güç üreten atmosferik benzinli motorun korunması bekleniyor.

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Hyundai

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