Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir raporla yeni iPad ve iPad mini hakkında dikkat bilgiler paylaşmıştı. Yeni iPad’ler hakkında bugün yeni bir rapor daha yayınlayan Kuo, yeni iPad Mini’nin 8,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını öne sürdü.

Apple’ın yaklaşmakta olan ürünleriyle ilgili isabetli tahminlerde bulunan Apple analisti Ming-CHi Kuo, yeni iPad modelleriyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir rapora ait yeni detayları bugün paylaştı.

Kuo’nun daha önce yayınladığı raporda Apple’ın 10,8 inç bir iPad ve 7,9 inç iPad Mini’den daha büyük ekranlı bir iPad Mini geliştirdiği öne sürülmüştü. Bugün yayınlanan raporda ise iPad Mini’nin ekran büyüklüğünü açıklayan Kuo, yeni iPad modellerinin çıkış tarihi ile ilgili tahminini de paylaştı.

Kuo, yeni iPad’lerle ilgili daha önce yayınladığı raporda yeni iPad Mini’nin ekran boyutunun 8,5 ile 9 inç arasında olacağını açıklamıştı. Ünlü Apple analisti, yayınladığı yeni raporla yeni iPad Mini’nin 8,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını belirtti.

Kuo’nun raporunda iPad Mini’nin ekran büyüklüğü belirtilse de tasarımı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yeni iPad Mini, mevcut modellerin ekranı büyütülmüş bir versiyonu olabileceği gibi iPad Pro’nun tasarıma benzer bir tasarımla da gelebilir.

Kuo, raporunda yeni iPad’lerle ilgili başka bir ayrıntıyı daha paylaştı. Apple analisti, hem 10,8 inç iPad’in kutusunda hem de 8,5 inç büyüklüğünde iPad Mini’nin kutusunda 20 W güç adaptörünün olacağını iddia etti.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yeni iPad ve iPad Mini hakkında daha önce yayınladığı rapor 10,8 inç büyüklüğündeki iPad’in 2020’nin ikinci yarısında, 8,5 inç büyüklüğündeki iPad Mini’nin ise 2021 ilk yarısında piyasada olacağını öne sürüyor.