Apple tedarik zincirinden bir sızıntı kaynağı, iPhone 17 Air ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler arasında telefonun ağırlığı, kalınlığı ve batarya kapasitesi bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Samsung'un Galaxy S25 Edge modeline rakip olacak yeni telefonu iPhone 17 Air ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple'ın tedarik zincirinden olduğu bilinen bir sızıntı kaynağı, yaklaşmakta olan telefonun ağırlığını, kalınlığını ve batarya kapasitesini resmen açıkladı.

iPhone 17 Air, Apple için yeni bir devrin kapılarını aralayacak. Zira şirket, bugüne kadarki en ince telefonunu piyasaya sürecek. Tabii sızıntı kaynağının açıkladığı 5,5 mm'lik kalınlık, şirketin bazı özelliklerden fedakârlık etmesine neden olacak. Bu da kamera ve batarya kapasitesi tarafında kendini gösterecek. Peki iPhone 17 Air, nasıl bir bataryaya sahip olacak?

iPhone 17 Air, 2.800 mAh bataryayla gelecek

Tedarik zincirindeki sızıntı kaynağından gelen bilgiye göre iPhone 17 Air'da 2.800 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Günümüzde piyasaya sürülen telefonlarda 7.000 mAh'ları bile gördüğümüzü düşünecek olursak, bu kapasitenin küfür gibi geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak bazı kaynaklar, Apple'ın yüksek yoğunluklu batarya kullanacağını iddia ediyorlar. Bu da performansı artıracak. Bu arada; Samsung Galaxy S25 Edge'de 3.900 mAh batarya bulunduğunu hatırlatalım.

Kaynağımıza göre iPhone 17 Air, sadece 145 gram ağırlığında olacak. Bu da önemli bir husus çünkü en ince iPhone, en ince Galaxy S telefondan daha hafif olacak. Bu telefonun piyasaya sürülmesiyle Galaxy S25 Edge arasındaki rekabet, teknolojini tutkunlarına eğlenceli günler yaşatacak gibi görünüyor.