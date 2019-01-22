Yeni Nesil Dodge Challenger, Elektrik Motoruyla Gelecek

Otomobil dünyası yavaş yavaş değişmeye başladı. Elektrikli araçlar sokaklarda yer almaya başladı, bu akıma güçlü araçların üreticileri de dahil olmaya başladı.

Dodge’un yeni nesil güçlü arabaları, güçlendirilmiş elektrikli motorlarla birlikte gelecek.

Fiat Chrysler’ın performans markası, süperşarjlı V-8 Challenger Hellcat, ABD’de Ford Mustang’in ardından en çok satan ikinci spor araba olmuştu. Fakat, Fiat Chrysler CEO’su Mike Manley, artık yaşlanmış olan aracın şasisi ve motorları için zamanın geçtiğini ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunların yenileneceğini söyledi.

Fiat Chrysler’ın yeni patronu Detroit’teki otomobil şovunda “Gerçek şu ki, kullandığımız platformlar ve teknolojilerin yenilenmeye ihtiyacı var. 2020’lerin ortalarına kadar var olamazlar. Yeni teknoloji fazlalık olan yüklerden kurtuluyor, artık biz de güç aktarım mekanizmaları için farklı yollar düşünüyoruz. Bu araçlar için artık elektriklenme teknolojisini kullanabiliriz” dedi.

Hükümetlerin, emisyon standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte, otomobil üreticileri güç aktarım mekanizmaları için alternatif yollar arıyor. Ayrıca bunu yaparken müşterilerin taleplerini dikkate almak zorundalar. Acura, McLaren ve Porsche gibi lüks otomobil üreticileri, öncelikli amacı yakıt verimliliği değil batarya performansı olan, küçültülmüş benzin motorlu, elektrikli araçlara sahip. Yani, yeni çıkacak olan Hellcat de tamamıyla bir elektrikli otomobil olmayacak.

Manley, gaz motoru bileşenleri hakkında çok fazla detaya girmedi ayrıca Dodge’un sözcüsü, şirketin de bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.