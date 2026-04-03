Nisan 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Corsa'da 200.000 TL İndirim!

Opel’in Nisan 2026 fiyat listesi yayımlandı. Marka bu ay fiyatlarını büyük ölçüde sabit tutarken, özellikle Corsa modelinde sunulan kampanyalı fiyat dikkat çekiyor. Ayrıca birçok modelde opsiyonların ücretsiz sunulması ve nakit indirim kampanyaları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Alman otomobil üreticisi Opel, Nisan 2026 dönemi için güncel fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre marka, geniş ürün gamında fiyatları büyük ölçüde korurken, kampanya ve finansman destekleriyle satışları canlı tutmayı hedefliyor.

Bu içeriğimizde Opel’in nisan ayına ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı detayları ve opsiyon listelerini inceleyeceğiz. Aşağıdaki tabloda modellerin başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.

Opel fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Başlangıç Fiyatı
Corsa 1.325.000 TL (Kampanyalı)
Mokka 1.988.000 TL
Astra 2.596.000 TL
Grandland 3.102.000 TL
Yeni Frontera 2.241.000 TL

Corsa fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP Benzin Edition, Manuel 1.535.000 TL
1.2 100 HP Benzin Edition, Otomatik 1.749.000 TL
1.2 100 HP Benzin GS, Otomatik 1.824.000 TL
Hybrid 1.2 110 Edition, Otomatik 1.999.000 TL
Hybrid 1.2 145 GS, Otomatik 2.119.000 TL

Opel Corsa, markanın B segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt yapısı ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çeken model, farklı motor ve donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında sunulan kampanyalı fiyat ise modeli daha erişilebilir hâle getiriyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Ultimate Paket 28.000 TL GS

Mokka fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 136 HP Benzin Edition, Manuel 1.988.000 TL
1.2 130 HP Benzin Edition, Otomatik 2.085.000 TL
1.2 130 HP Benzin GS, Otomatik 2.208.000 TL
Hybrid 1.2 145 GS, Otomatik 2.650.000 TL

Opel Mokka, kompakt SUV segmentinde modern tasarımı ve şehir kullanımına uygun yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve farklı motor seçenekleriyle hem pratik hem de konforlu bir deneyim sunan model, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerliğini koruyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Bold Pack 5.000 TL GS
Güvenlik Paketi 12.000 TL GS
Teknoloji Paketi 16.000 TL GS
Navigasyon Paketi 9.000 TL GS

Astra fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 130 HP Dizel GS, Otomatik 2.596.000 TL

Opel Astra, C segmentinde konumlanan ve markanın en bilinen modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı, konfor odaklı yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle hem şehir içi hem uzun yol kullanımına uygun bir alternatif sunuyor.

Astra opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 24.000 TL GS
Grafik Gri 7.000 TL GS
Siyah Tavan 7.000 TL GS

Grandland fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Hybrid 1.2 145 Edition, Otomatik 3.102.000 TL
Hybrid 1.2 145 GS, Otomatik 3.179.000 TL

Opel Grandland, C-SUV segmentinde geniş iç hacmi ve güçlü donanım seçenekleriyle öne çıkan bir model olarak konumlanıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve hibrit motor seçeneği ile hem verimlilik hem de konfor sunmayı hedefliyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition
Konfor Paketi 50.000 TL Edition
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Panoramik Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar
Teknoloji Paketi 37.500 TL GS
Ultimate Paket 201.000 TL GS

Yeni Frontera fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Hybrid 1.2 145 Edition, Otomatik 2.241.000 TL
Hybrid 1.2 145 GS, Otomatik 2.342.000 TL

Opel’in ürün gamına yeni eklenen Frontera, SUV segmentinde konumlanan ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve güncel teknolojileriyle aile kullanımına hitap eden model, markanın yeni dönem tasarım dilini de yansıtıyor.

Yeni Frontera opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar
Siyah Tavan 7.000 TL GS
Konfor Paketi 15.000 TL GS
Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

