Nisan 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Corsa'da 200.000 TL İndirim!

Alman otomobil üreticisi Opel, Nisan 2026 dönemi için güncel fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre marka, geniş ürün gamında fiyatları büyük ölçüde korurken, kampanya ve finansman destekleriyle satışları canlı tutmayı hedefliyor.
Bu içeriğimizde Opel’in nisan ayına ait güncel sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı detayları ve opsiyon listelerini inceleyeceğiz. Aşağıdaki tabloda modellerin başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.
Opel fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Güncel Başlangıç Fiyatı
|Corsa
|1.325.000 TL (Kampanyalı)
|Mokka
|1.988.000 TL
|Astra
|2.596.000 TL
|Grandland
|3.102.000 TL
|Yeni Frontera
|2.241.000 TL
Corsa fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 100 HP Benzin
|Edition, Manuel
|1.535.000 TL
|1.2 100 HP Benzin
|Edition, Otomatik
|1.749.000 TL
|1.2 100 HP Benzin
|GS, Otomatik
|1.824.000 TL
|Hybrid 1.2 110
|Edition, Otomatik
|1.999.000 TL
|Hybrid 1.2 145
|GS, Otomatik
|2.119.000 TL
Opel Corsa, markanın B segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Kompakt yapısı ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çeken model, farklı motor ve donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında sunulan kampanyalı fiyat ise modeli daha erişilebilir hâle getiriyor.
Corsa opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|28.000 TL
|GS
Mokka fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 136 HP Benzin
|Edition, Manuel
|1.988.000 TL
|1.2 130 HP Benzin
|Edition, Otomatik
|2.085.000 TL
|1.2 130 HP Benzin
|GS, Otomatik
|2.208.000 TL
|Hybrid 1.2 145
|GS, Otomatik
|2.650.000 TL
Opel Mokka, kompakt SUV segmentinde modern tasarımı ve şehir kullanımına uygun yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve farklı motor seçenekleriyle hem pratik hem de konforlu bir deneyim sunan model, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerliğini koruyor.
Mokka opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Bold Pack
|5.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Teknoloji Paketi
|16.000 TL
|GS
|Navigasyon Paketi
|9.000 TL
|GS
Astra fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 130 HP Dizel
|GS, Otomatik
|2.596.000 TL
Opel Astra, C segmentinde konumlanan ve markanın en bilinen modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı, konfor odaklı yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle hem şehir içi hem uzun yol kullanımına uygun bir alternatif sunuyor.
Astra opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|24.000 TL
|GS
|Grafik Gri
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
Grandland fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Hybrid 1.2 145
|Edition, Otomatik
|3.102.000 TL
|Hybrid 1.2 145
|GS, Otomatik
|3.179.000 TL
Opel Grandland, C-SUV segmentinde geniş iç hacmi ve güçlü donanım seçenekleriyle öne çıkan bir model olarak konumlanıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve hibrit motor seçeneği ile hem verimlilik hem de konfor sunmayı hedefliyor.
Grandland opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
|Konfor Paketi
|50.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|37.500 TL
|GS
|Ultimate Paket
|201.000 TL
|GS
Yeni Frontera fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Hybrid 1.2 145
|Edition, Otomatik
|2.241.000 TL
|Hybrid 1.2 145
|GS, Otomatik
|2.342.000 TL
Opel’in ürün gamına yeni eklenen Frontera, SUV segmentinde konumlanan ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve güncel teknolojileriyle aile kullanımına hitap eden model, markanın yeni dönem tasarım dilini de yansıtıyor.
Yeni Frontera opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS