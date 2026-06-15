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Apple Bize Bundan Bahsetmedi: Yeni Siri, Birçok Farklı Yapay Zekâ Modeline Bağlanabilecek!

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iOS 27'nin kodlarında fark edildiği üzere yeni Siri, isteğe bağlı olarak farklı yapay zekâları temel olarak kullanabilecek.

Apple Bize Bundan Bahsetmedi: Yeni Siri, Birçok Farklı Yapay Zekâ Modeline Bağlanabilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde çok daha akıllı bir Siri'yi gözler önüne serdi ancak Apple'ın bile bahsetmediği bir gelişme, iOS 27’nin kodlarında ortaya çıktı.

Apple'a dair sızıntılar söz konusu olduğunda sıkça adını duyduğumuz Mark Gurman’a göre Siri yakında sadece ChatGPT'ye bağlı kalmak zorunda olmayacak. Kullanıcıların isteğine bağlı olarak Gemini ve Claude gibi yapay zekâları da temel olarak kullanabilecek.

Yapay zekâ seçmek mümkün olacak

WWDC’de bu özelliğin adı bile geçmedi ancak geliştiriciler iOS 27’nin ilk betasını kurcalarken kodlarda gizlenmiş bir "yapay zekâ seçici" panel ve buna özel bir App Store bölümü buldular. Yani Apple, yapay zekâ devleriyle kapalı kapılar ardında çoktan masaya oturmuş bile.

Peki Apple böylesine önemli bir gelişmeyi açıklamaktan neden çekindi? Gurman’a göre şirketin haklı korkuları var. Apple, Avrupa’daki tekelleşme davalarıyla başını belaya sokmak istemiyor, ChatGPT ile yapılan özel anlaşmanın büyüsünü bozmaktan çekiniyor ya da zaten hâlihazırda yapay zekâ gelişmeleri konusunda karmaşık olan durumlarını daha da arap saçına döndürmek istemiyor.

Eğer bu özellik iOS 27 ile hayatımıza girerse Siri artık sadece bir asistan olmayacak; o anki işimiz için dünyadaki en iyi yapay zekâ hangisiyse bizi ona bağlayan akıllı bir köprü olacak.

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