Smart, Şirin mi Şirin Yeni Elektrikli SUV Konseptini Tanıttı

Kompakt otomobilleriyle tanınan Smart, geçtiğimiz yıl gösterdiği konsept çizimlerden doğan SUV'unu üretimden çıkacağı şekilde gösterdi. Araç, yumuşak hatları ve modern tasarımıyla dikkat çekti.

Kompakt otomobil denince akla gelen ilk isim olan Smart, geçtiğimiz aylarda bu algıyı kıracak bir konseptini tanıtmıştı. Söz konusu konseptte yer alan otomobil, Smart’ın alışık olduğumuz küçük boyutlarda bir otomobil değil, fütüristik görünümlü kompakt bir SUV çıkaracağını gösteriyordu.

İşte bugün Smart, sonunda yeni konsept otomobilinin ilk üretim modelini resmen gösterdi. Konsept tasarımın ruhunu büyük oranda korumayı başaran üretim model, ‘Smart #1’ adı altında tanıtıldı. Gelin, Smart’ın yeni kompakt otomobiline yakndan bakalım.

Karşınızda yepyeni Smart modeli Smart #1:

Smart #1 konusunda göze çarpan ilk detaylardan başlamak gerekirse, aracın çerçevesiz camlara sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yumuşak hatlara sahip olan Smart #1, ön kısmında da artık neredeyse tüm modern otomobillerde bir klasik haline dönüşen çizgi şeklinde ışığa yer veriyor. Aracın arka bölümünde de yine aynı tasarım yer alıyor.

Smart #1’ın içine geldiğimizdeyse önümüze oldukça şık ve havadar duran bir kokpit geliyor. Kalın bir direksiyon simidine sahip olan Smart, Tesla gibi sadece 1 adet bilgi-eğlence ekranına yer veriyor. Aracın iç ışıklandırmasında da göze çarpan detaylar bulunuyorken, hoparlörler üzerinde de Beats logosunu görebiliyoruz.

Smart, yeni otomobili hakkında teknik detayları ve otomobilin nasıl bir fiyata sahip olacağını henüz paylaşmadı.