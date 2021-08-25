Eski basketbol oyuncusu Rex Chapman'ın Twitter'da paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Bir maymunun yolda bulduğu maskeyi takıp gezdiği söz konusu video, "maymunlar maske takmayı bazı insanlardan daha hızlı öğrendi" gibi geri dönüşler yapıldı.

Korona virüsün etkileri dünya genelinde hafiflemiş olsa da yetkililer, rahatlamak için şu anın doğru bir zaman olmadığını sürekli belirtiyor. Aşılamaların hız kazanması ve maskenin önemine değinen yetkililer, gerekli önlemler alınmadıkça aynı döngüde kalacağımızı da tekrar tekrar hatırlatıyor.

Bu noktada maalesef herkesin söylenenlere uymadığını görüyoruz. Söz konusu kişiler hem korona virüsün çıkış yolu olarak belirlenen aşılardan uzak duruyor hem de maske kullanımına dikkat etmeyerek hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları tehlikeye atıyorlar. Eski basketbol oyuncusu Rex Chapman, bu konuda üzerine düşmese de bu kişilerin aksine maske sorumluluğunu yerine getiren bir maymunun videosunu paylaştı.

“Birçok kişiden daha akıllı”

Söz konusu videoda küçük bir maymunun yolda gördüğü maskeyi takıp yürümeye çalıştığını görüyoruz. Fakat maalesef maske takınca küçük dostumuzun görüşü de kapandığı için çok da uzağa gidemiyor. Tekrar tekrar denese de maalesef küçük maymun, maskesini istediği şekilde konumlandıramıyor ve kafa karışıklığıyla video sona eriyor.

Söz konusu videoya Twitter’da çok sayıda geri dönüş yapıldı. Aşı karşıtlarını hedef alan bu geri dönüşlerde, “Bazı insanlardan daha zeki”, “Bu maymun bile yapabilirken nasıl bazı insanlar yapamaz?”, “Bazılarımızdan daha hızlı evrilmiş” gibi cevaplar bulunuyor.

Bunun yanında maskeyle arası iyi olmayan insanların görüntüleri de aynı gönderinin altına atılınca olay daha da eğlenceli bir hal alıyor. Maske kullanımının önemli olduğu artık herkesçe biliniyor fakat bu söz konusu maskeleri kullanırken bile dikkatli olmamız gereken noktalar bulunuyor.