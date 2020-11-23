Çin’den Gelen Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllü Aşılama Başladı

Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'deki gönüllülere uygulanmaya başladı. CoronaVac isimli aşının ilk gönüllüleri ise Ankara'da yaşayan anne kız Ayşegül ile Gökçe Durmaz oldu. İhlas Haber Ajansı, aşılama anının görüntülerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin'de üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının, Türkiye'deki gönüllere uygulanacağından bahsetmiştik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ise gönüllü sayısının çok fazla olduğu, bundan memnun olduklarını söylemişti. Bugünse CoronaVac aşısı, Türkiye'deki gönüllülere resmen uygulanmaya başladı.

Çin'de geliştirilen Türkiye'de denendiği ilk isimler, Ayşegül Durmaz ile Gökçe Durmaz'dı. Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olan anne kız, konuyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Anne Ayşegül Durmaz, bütün insanlık adına hizmet edebilmek için aşı olmaya karar verdiğini söyledi. Kendisinin de kronik hasta olduğunu ifade eden Durmaz, sevdiklerini de korumak istediğini, bunun karar verme sürecinde etkili olduğunu ifade etti.

İşte Türkiye'de gönüllülere uygulanmaya başlayan CoronaVac

Gönüllü aşılamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, aşılama sürecinin tamamen gönüllülük esasına dayalı olacağını söyledi. Bu tür enfeksiyonlarda aşılamanın çok önemli olduğunu ifade eden Güner, toplum bağışıklığının ancak bu şekilde sağlanabileceğini söylüyor. Aşısız bir şekilde bu durum 10 yıllar alabileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi, tüm dünyanın korunmasını sağlayacak bir aşının bulunmasını temenni ettiğini ifade etti.

Edinilen bilgilere göre her üç gönüllüden iki tanesine gerçek aşı vurulacak. Bu gruptaki üçüncü gönüllüye ise plasebo, yani etkisi olmayan bir ilaç verilecek. Kimlere plasebo vurulduğu ise şu an için açıklanmayacak. Uzmanlar, bu sayede gerçek aşı vurulanlar ile vurulmayanlar arasındaki etki farkını ölçmüş olacak. Sürecin sonunda da plasebo vurulmuş kişilere haber verilip, gerçek aşı uygulaması yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre CoronaVac'ın geliştiricisi olan Sinovac ile bir protokol imzalanmış durumda. Bu protokol, 10 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye getirilmesini sağlıyor. Bakan Koca'ya göre aşılar, çoktan Türkiye'ye doğru yola çıkmış durumda. Gönüllüler üzerinde yapılacak aşılama süreçlerinde olumsuz bir durum yaşanmaz ise 10 milyon doz aşı, daha çok vatandaşa uygulanmaya başlayacak.