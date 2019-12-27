  • Yerli Otomobil İçin Takipçilerimizden 18 Bomba İsim Önerisi

Yerli Otomobile Webtekno Takipçilerinden Gelen 18 Bomba İsim Önerisi

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, bugün yerli otomobili tanıtacak. Şu ana kadar Türkiye’nin Otomobili ismiyle bilinen yerli otomobilin nihai model adı henüz belli değil. Bizde konu hakkında takipçilerimize beklenti ve fikirlerini sorduk. Gelen önerileri de sizin için derledik.

Tamamen elektrikli olacak yerli otomobil için heyecan dorukta. TOGG tarafından Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde prototipi görücüye çıkacak otomobil şu ana kadar Türkiye’nin Otomobili olarak biliniyor. Aslında bu isim de hiç fena değil, ancak şirketin amacı toplamda 3 model olarak karşımıza çıkacak bu otomobilleri yurt dışındaki pazarlarda satışa sunmak. İşte bu noktada da rekabet ve marka değeri kavramları ortaya çıkıyor. 

Yerli otomobilin model isimleri küresel pazarda boy gösterecek bir ürüne yakışır bir şekilde bulunabilir. 2022’de seri üretime geçecek araçlar için henüz çok vakit var ama isim belirlenirse, yıllar öncesinde pazarlama kampanyalarıyla büyük beklenti oluşturulabilir. Biz de sosyal medya takipçilerimizin bu konu hakkında neler düşündüklerini merak ettik ve isim önerilerini topladık

İşte yerli otomobile sosyal medyadan gelen isim önerileri:

Olamaz mı? Olabilir...

yerli otomobil adı

Mantıklı mı dersiniz?

yerli otomobil ismi

Şimdi eLon mUsk düşünsün!

yerli otomobil

yerli otomobil

Türkçemizi doğru kullanma çabaları:

yerli otomobil

yerli otomobil

yerli otomobil

Sait Faik'in Abasıyanık kitabı...

yerli otomobil

Türk edebiyatının ilk realist romanı Araba Sevdası'nı anmazsak olmaz.

Rap değil araba yapıyoruz ama olsun:

yerli otomobil

Tesla ile rekabet için çok üst düzey bir öneri:

yerli otomobil

Heyecandan bunlar heyecandan:

yerli otomobil

Elektrikli de olsa bazıları için 'Vutututu' lazım:

yerli otomobil

Basit düşünmek önemli:

yerli otomobil

Bor olmazsa olmazımız:

Belki bir gün uzay mekiği de üretirsek kullanırız:

yerli otomobil

Atılganı bilmeyenler için...

atılgan

İşin şakası bir kenarı, yerli otomobil modellerimizi görmek için biz de sizin gibi sabırsızlıkla bekliyoruz, detaylardan haberdar kalmak adına mobil uygulamamızı aşağıdan indirebilirsiniz:
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