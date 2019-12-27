Yerli Otomobil İçin Takipçilerimizden 18 Bomba İsim Önerisi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, bugün yerli otomobili tanıtacak. Şu ana kadar Türkiye’nin Otomobili ismiyle bilinen yerli otomobilin nihai model adı henüz belli değil. Bizde konu hakkında takipçilerimize beklenti ve fikirlerini sorduk. Gelen önerileri de sizin için derledik.

Tamamen elektrikli olacak yerli otomobil için heyecan dorukta. TOGG tarafından Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde prototipi görücüye çıkacak otomobil şu ana kadar Türkiye’nin Otomobili olarak biliniyor. Aslında bu isim de hiç fena değil, ancak şirketin amacı toplamda 3 model olarak karşımıza çıkacak bu otomobilleri yurt dışındaki pazarlarda satışa sunmak. İşte bu noktada da rekabet ve marka değeri kavramları ortaya çıkıyor.

Yerli otomobilin model isimleri küresel pazarda boy gösterecek bir ürüne yakışır bir şekilde bulunabilir. 2022’de seri üretime geçecek araçlar için henüz çok vakit var ama isim belirlenirse, yıllar öncesinde pazarlama kampanyalarıyla büyük beklenti oluşturulabilir. Biz de sosyal medya takipçilerimizin bu konu hakkında neler düşündüklerini merak ettik ve isim önerilerini topladık

İşte yerli otomobile sosyal medyadan gelen isim önerileri:

Olamaz mı? Olabilir...

Mantıklı mı dersiniz?

Şimdi eLon mUsk düşünsün!

Türkçemizi doğru kullanma çabaları:

Sait Faik'in Abasıyanık kitabı...

Türk edebiyatının ilk realist romanı Araba Sevdası'nı anmazsak olmaz.

Rap değil araba yapıyoruz ama olsun:

Tesla ile rekabet için çok üst düzey bir öneri:

Heyecandan bunlar heyecandan:

Elektrikli de olsa bazıları için 'Vutututu' lazım:

Basit düşünmek önemli:

Bor olmazsa olmazımız:

Belki bir gün uzay mekiği de üretirsek kullanırız:

Atılganı bilmeyenler için...

İşin şakası bir kenarı, yerli otomobil modellerimizi görmek için biz de sizin gibi sabırsızlıkla bekliyoruz, detaylardan haberdar kalmak adına mobil uygulamamızı aşağıdan indirebilirsiniz: