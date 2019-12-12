Cihazda Yeterli Alan Yok Sorunu Nasıl Çözülür? - Android

Android telefonlarda, cihazda yeterli alan kalmaması sonucu yeni bir uygulama yükleyemiyor olabilirsiniz. Eğer bu hata ile karşılaştıysanız yapabileceğiniz birçok işlem var. Hatta depolama alanı açmak için uygulama silmenize bile gerek kalmayabilir.

Android akıllı telefonlarda sıkça karşılaşılan yeterli alan yok sorunu birçok kullanıcıya baş ağrısı çektirebiliyor. Yeterli alan yok sorununun birden çok sebebi olabiliyor. Hatta telefonumuzda boş alan olmasına rağmen bile kimi zamanlarda bu hatayla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Hem telefonunuz alan olmasına rağmen yeterli alan yok diyorsa ne yapmalısınız sorusuna hem de telefonda uygulama silmeye bile gerek kalmayacak şekilde alan açma işlemlerine yakından bakıyoruz. Aynı şekilde Telefonunuz birkaç dakika içerisinde bu sorundan kurtulabilir.

Yeterli alan yok sorunu nasıl çözülür?

Diğer yöntemlere geçmeden önce denemeniz gereken ilk yöntemler:

Telefonunuzu kapatıp yeniden başlatın.

yeniden başlatın. Kullanmadığınız uygulamaları telefonunuzdan kaldırın.

uygulamaları telefonunuzdan kaldırın. Kullanmadığınız medya dosyalarını silin.

dosyalarını silin. Harici depolama alanları kullanın.

Böyle bir hatayla karşılaştığınız zaman ilk atmanız gereken adım, yapılan tüm şakalara rağmen telefonunuzu kapatıp yeniden başlatmak. Çünkü teknik servisler tarafından bile sık sık önerilen bu yöntem yaygın inanışın aksine, gerçekten mantıklı bir açıklamaya sahip. Telefonunuzu yeniden başlatmak, RAM üzerine binmiş olan fazla yükü sıfırlayacak.

RAM üzerine binen gereksiz yük azaldığı zaman, hem telefonunuz daha hızlı çalışacak hem de eğer yeterli alan yok uyarısı bir yanlışlık sonucu verildiyse bu sorun ortadan kalkacak. Diğer yöntemimiz de kullanılmayan uygulamaları telefondan kaldırmak. Kullanılmayan uygulamalar illa ki bir gün kullanılır düşüncesiyle telefonda tutulabiliyor. Belli bir zaman sonra da bu kenarda bırakılan uygulamalar bir dağa dönüşüyor.

Hangi uygulamalayı sileceğinize karar vermenizde yardımcı olabilecek bir yöntem var. Ayarlar>Depolama dizinine gidildiği zaman, “Temizle” tuşuna basılınca karşınıza birçok sekme çıkıyor. Sekmelerden bir tanesi de “Kullanılmayan uygulamalar”. Burada uzun zamandır kullanmadığınız uygulamalar yanlarında boyutlarıyla birlikte listeleniyor. Yani hangi uygulamayı sileceğinizin seçimini buradan yapmak daha faydalı oluyor.

Android telefonlarda depolama alanı katili olan bir diğer husus da medya dosyaları. Özellikle yüksek kalite ve video çekimi yapan telefonlarda bu kanayan bir yara. Çünkü kalite arttıkça boyutlar da doğru orantılı olarak artıyor. Bu noktada medya dosyalarınızı kaybetmek istemiyorsanız önünüzde iki seçenek var. Dosyaları başka bir cihaza aktarmak ya da bulut depolama sistemlerine başvurmak.

Harici depolama alanlarından kastımız hafıza kartları. Hafıza kartlarını destekleyen telefonlarda SD kart tercihi yapmak birçok noktada hayat kurtarıyor. Tabii hafıza kartı seçimini doğru yapmakta fayda var. Örneğin bir SD kartın depolama alanı çok yüksek diye hemen onu almaya karar vermek çok doğru değil. Kartın okuma ve yazma hızlarına da dikkat etmelisiniz.

Eğer uygulamalarınızı ya da medya dosyalarınızı silmek istemiyorsanız yapabileceğiniz farklı işlemler de var. Aynı şekilde hafıza kartı desteklemeyen bir telefon da kullanıyor olabilirsiniz. Son olarak telefonu yeniden başlatmak da işe yaramadıysa diğer yöntemlerimize geçelim.

Uygulamaların önbellek verilerini silin:

“ Ayarlar ”a gidin.

”a gidin. “ Uygulamalar ”a basın.

”a basın. Bir uygulamaya tıklayın.

tıklayın. “ Depolama ” tuşuna dokunun.

” tuşuna dokunun. “Önbelleği sil” seçeneğine basın.

Uygulamalar daha hızlı çalışabilmek adına telefonunuzda geçici dosyalar oluşturur. Bunu telefonunuz ne çalıştıracağını anlarken kopya çekiyor olarak da değerlendirebiliriz. Ancak bu tip dosyalar bazen beklenmedik boyutlara ulaşabiliyor. Özellikle büyük boyutlu uygulamaların önbellek dosyaları 50 MB’ı bile aşabiliyor. Bu şekilde birkaç tane uygulamanın önbelleğini silseniz, telefonunuzda sıradan bir uygulama için yer açabilirsiniz.

Google Play Store’u sıfırlayın:

“ Uygulamalar ”a tıklayın.

”a tıklayın. Listeden “ Google Play Store ”u seçin.

”u seçin. Üç nokta simgesine basın.

simgesine basın. “ Güncellemeleri kaldır ” tuşuna dokunun.

” tuşuna dokunun. Google Play Store’un sıfırlanmasını bekleyin.

bekleyin. Google Play Store’a tekrar girin.

Telefonda yeterli alan olmasına rağmen alınan yetersiz alan hatasının en yaygın çözümlerinden bir tanesi de Google Play Store’u sıfırlamak. Endişelenmeyin, Google Play Store’un güncellemelerini kaldırmanız uygulamalarınıza zarar vermeyecek. Tam aksine yetersiz alan sorununu çözmek için kilit bir rol oynaması muhtemel.

Google Play Store’u yeniden açtığınız zaman ekranda yerine getirmeniz gereken işlemler gösterilebilir. O işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmelisiniz. Ancak korkmanıza gerek yok çünkü oldukça sıradan işlemler. Zaten çoğu telefonda da Google yapılması gereken işlemleri arka planda kendi kendine gerçekleştiriyor.

Yaşadığınız sorun yazılımsal bir sorunsa yukarıda verdiğimiz adımlarla üstesinden gelebilirsiniz. Eğer tüm adımları yerine getirmenize rağmen sorununuz çözülmediyse yüksek ihtimalle donanımsal bir hatayla karşı karşıyasınız demektir. Eğer donanımsal bir hatayla yüzleşiyorsanız telefonunuzu en kısa sürede yetkili teknik servise götürmenizi öneriyoruz.

Android işletim sistemi yüklü cihazlarda yeterli alan yok sorununu nasıl çözebileceğinizi anlattığımız yazımızın sonuna geldik. Dileriz sorununuz verdiğimiz adımları uyguladıktan sonra çözülmüştür. Gelecekte bu tip sorunlarla karşılaşmamak için düzenli aralıklarla telefonunuzun bakımını yapmanız gerektiğini de hatırlatmış olalım.