Yılın Havayolu Şirketi Ödülü Sahibini Buldu: İşte O Şirket

Skytrax tarafından havayollarının sundukları imkanlar ve müşterilerin memnuniyetleri incelenerek oluşturulan 'Yılın En İyi 100 Havayolu Şirketi' listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Listenin zirvesinde Katar Havayolları bulunurken, Türk Hava Yolları ise kendisine 27. sırada yer buldu.

1989 yılında Birleşik Krallık'ta kurulan Skytrax, havayolu şirketlerinin müşterilerine sunduğu imkanları araştırıyor, yaptığı tespitlerle ve kamuoyu araştırmalarıyla da havayollarına her yıl puan veriyor. En çok puanı toplayan şirket, yılın en iyi havayolu olma ünvanına sahip oluyor. 2019 yılı için değerlendirmelerini yapan Skytrax, dünyanın en iyi havayollarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarda yılın en iyi havayolu şirketi, Katar Havayolları oldu.

Qatar Airways'in yılın en iyi havayolu şirketi olmasını sağlayan sebeplerin içerisinde en iyi kabin ekibine sahip olma, en iyi business hizmeti, en iyi business koltukları ve Orta Doğu'nun en iyi havayolu şirketi ödüllerine de layık görülmesi yer alıyor. Yine de bu durum, Katar Havayolları için bir ilk değildi. Havayolu şirketi 2011, 2012, 2015 ve 2017 yıllarında da Skytrax'in açıkladığı listenin ilk sırasında bulunuyordu.

Listenin ikinci sırasında ise 2018 yılının birincisi olan Singapur Havayolları bulunuyor. Singapur Havayolları ilk kez geçtiğimiz yıl, yılın en iyi havayolu şirketi olmuştu.

İşte listenin ilk 10 sırası;

Listenin ilk 10 sırasında ülkemizde kullanılan popüler havayolu şirketlerinin ne yazık ki hiç biri bulunmuyor. Bununla birlikte Türk Hava Yolları, listenin ancak 27. sırasında kendisine bir yer bulmuş durumda. Türk Hava Yolları'nın 2018 sıralamsı ise 18'di. Bu da geçtiğimiz bir yıl boyunca Türk Hava Yolları ile uçuş yapan misafirlerin, THY'den eskisi kadar memnun olmadıkları anlamına geliyor.

Ülkemizde aktif olarak kullanılan diğer havayolu şirketlerindense sadece AtlasGlobal, bu listede kendisine yer bulmayı başardı. 2018 yılında listenin son sırasında bulunan AtlasGlobal, bu yıl hizmetlerini geliştirerek 73. sıraya yükseldi. Pegasus Havayolları, AnadoluJet ve SunExpress gibi diğer havayolları şirketleri ise bu listeye giremediler.

Listenin tamamını incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.