Ohsumi, 2016 senesinde Nobel Ödülü kazandığı çalışmasında oruç diyetlerinin insan vücudu üzerindeki olumlu etkilerine yer vermişti. Peki bu diyetler vücudumuzda tam olarak nasıl bir etki yaratıyor?

2016 yılında, bir Japon bilim insanı olan Yoshinori Ohsumi otofajik (otofagositoz) maya ile ilgili yaptığı çalışması ile Psikoloji ve Tıp alanında Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı. Ohsumi'nin Nobel Ödülü kazanan bu çalışmasına göre zaman zaman oruç tutmak, hücrelerin yenilenmesini sağlarken yaşlanmayı yavaşlatıyor.

Hücreler Kendi Kendilerini Yiyebilirler mi?

Evet, yiyebilirler. Hücrenin kendini sindirmesine otofaji ya da otofagositoz deniyor. Otofajiyle beraber hücre, gereksiz veya ölü organellerini sindirerek vücuda yardımcı oluyor. Bu özellik yaklaşık 60 yıl önce keşfedilmişti ancak Ohsumi’nin yaptığı çalışmayla bunu yapan genler tespit edilebildi.

Oruç Tutmak, Hücrenin Kendini Sindirmesini Nasıl Etkiliyor?

Oruç süresince, kandaki glikoz seviyesi düşer ve vücudun şekerini yükselten insülin hormonu salgısı azalır. Bu da insan vücuduna gıda girişinin durması ve vücudun “hayatta kalma moduna” geçmesi demek. Böylece glukagonun salgılanması başlar ve otofajinin ilk adımı atılmış olur. Yani aslında vücudumuz savunma sistemini harekete geçirir ve hayatının sonuna yaklaşmış olan hücreleri gıda kaynağı olarak kullanmaya başlar.

Bunu Daha Önceden Biliyor muyduk?

Oruç tutmanın olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. İncil’de Hz. İsa ve Hz. Musa’nın 40 gün oruç tuttuğu yazarken, Kur’an-ı Kerim’de Ramazan ayının oruç ayı olduğu birçok kez belirtilip önemine vurgu yapılıyor. Heredot ise Eski Mısırlıların sağlık için her ay 3 gün oruç tuttuğunu yazmıştı.

Oruç Tutmak Metabolizmayı Nasıl Etkiliyor?

Oruç, stres hormonu olan noradrenalinin salgılanmasını da tetiklediği için 12-72 saatlik oruçlar metabolizmayı hızlandırıyor.

Oruç Diyetleri

Bunlardan en bilineni 5/2 diyeti. Buna göre 5 gün normal yemek yerken 2 gün aldığınız gıdaları oldukça azaltıyorsunuz. Bir başka yaygın oruç diyeti ise 20/4 diyeti. Bunda da gün içinde yemek yemek için 4 saatiniz var, kalan 20 saat oruç tutmalısınız. Ancak bu oruç, sadece katı gıdalar yemenizi yasaklıyor.