Bir yazılımcı tarafından geliştirilen bu yöntem, YouTube platformu için geleneksel sınırların ötesinde sınırsız bulut depolama alanı sağlıyor.

YouTube aslında sadece video izlemek için kullanılan bir mecra değil. "Infinite-Storage-Glitch (ISG)" adındaki bir proje, YouTube'u bir depolama alanı olarak kullanmaya imkân tanıyor.

Basitçe, dosyalarınız özel bir algoritma ile piksel bazında videoya dönüşüyor ve bu videoları YouTube'a kaydediliyor. İhtiyaç duyulduğunda bu videolar geri indirilerek başlangıçtaki dosyalara tekrar ulaşılıyor. Bu yöntemin, YouTube'un bir açığı olduğunu düşünerek doğrudan bir güvence sağlamıyoruz, sadece sürecin nasıl işlediğini açıklıyoruz. Yani tavsiye ettiğimiz bir yöntem değil.

Peki, YouTube'da bu şekilde bir bulut depolama imkânı ne işe yarıyor?

Infinity-Storage-Glitch (ISG), dosyaları video olarak YouTube üzerinde saklamaya olanak tanıyor.

olanak tanıyor. Yüklenen video istenildiği zaman indirilerek ilk hâlindeki dosyaya geri kavuşuluyor.

geri kavuşuluyor. Bu ilginç proje, programlama dilinde Rust ile hazırlanıyor.

Sınırsız bulut depolama alanını kullanmak için nasıl kurulum yapılır?

Projeyi yayımlayan kişi, projenin kurulumu için farklı yöntemler olduğunu belirtiyor.

Manuel Kurulum:

Rust ve OpenCV kurulumu gerekmektedir. Bunlar dışında ffmpeg, clang ve qt gibi ekstra kütüphanelerin kurulumu da gerekebilir.

kurulumu gerekmektedir. Bunlar dışında gibi ekstra kütüphanelerin kurulumu da gerekebilir. Bu yazılımlar kurulduktan sonra, GitHub’dan projenin deposunu klonlayarak “cargo build –release” komutu ile proje derleniyor.

Docker ile Kurulum:

Bilgisayara doğrudan kurulum yapmak karmaşık ve zor olabilir. Bunun yerine, Docker kullanarak projeyi çalıştırmak daha kolay bir yöntemdir.

Öncelikle, Docker yazılımını bilgisayara kuruluyor.

Daha sonra, “ Infinite-Storage-Glitch ” adlı depoyu GitHub’dan klonlanıyor.

” adlı depoyu GitHub’dan klonlanıyor. Terminal veya komut satırını açarak, klonlanan klasöre gelip, Docker imajı oluşturuluyor: “ docker build -t isg . “

“ İmaj oluşturulduktan sonra proje, Docker üzerinden derleniyor: “docker run -it --rm -v ${PWD}:/home/Infinite-Storage-Glitch isg cargo build --release“

Bu işlemlerden sonra proje, Docker üzerinden çalıştırılıyor.

Tüm kurulum bitti ise proje nasıl kullanılabilir hâle geliyor?

Dosyalar bir ZIP arşivi hâline getiriliyor.

hâline getiriliyor. Oluşturulan bu arşivi projede yer alan “ embed ” seçeneği ile videoya dönüştürülüyor.

” seçeneği ile videoya dönüştürülüyor. Video, YouTube kanalına yükleniyorlar.

yükleniyorlar. Daha sonra, bu videoyu bilgisayara indiriyor.

İndirilen video “dislodge” seçeneği ile orijinal dosyalara geri dönüştürülüyor.

YouTube'da sınırsız bulut depolama alanı nasıl çalışıyor?

Proje, dosyaları piksellere dönüştürüyor. Bu pikseller iki modda oluşturulabilir: RGB veya İkili (Binary). RGB modunda bir piksel; 3 byte veriyi temsil edebilirken, ikili modda sadece siyah ve beyaz pikseller kullanılır.

Her iki şekilde de dosyalar büyük boyutta olacaktır. Bu nedenle, projeyi dosya depolama ve güvenlik konusundan dolayı aşırıya kaçmadan kullanmak en doğrusudur. Aksi takdirde YouTube, kullanılan yöntemi fark edebilir ve önemli bir dosya kaybedilebilir.

Ben bu kadar uğraşamam diyenler ise YouTube'un gizli video özelliğini arşiv olarak kullanıyor.

YouTube'da içerik üreticilerin de sıklıkla kullandığı gizli video, platforma yüklenen içeriklerin sadece siz ve seçtiğiniz kişilerin izleyebilmesini sağlar. Bu özellik sayesinde videolar arşivlenir. Siz de dilediğiniz zaman YouTube kanalınıza girip izleyebilirsiniz.

2022'den beri YouTube'a dakikada 500 saatten fazla video yükleniyor. Dolayısıyla, yüklemek istediğiniz videonun uzunluğu, kalitesi gibi özellikler pek de önemli durmuyor. Ancak YouTube'a videolarınızı yükledikten sonra tekrar aynı kalitede bulamayabilirsiniz.

Bunun sebebi, YouTube'un temelinde kullandığı iki farklı codec'in bulunmasıdır: AVC-1 ve VP09. Yüklenen video 1440p ve üzeri kaliteye sahipse YouTube VP09 codec kullanarak videonun kalitesinde pek de bir değişim yapmıyor. Fakat AVC-1 codec kullanırsa videonuzu çok daha düşük kalitede bulabilirsiniz.

Bir Reddit kullanıcısı, aynı videoyu 2 bin kez YouTube'a gizli konumda yüklemeyi denemiş ve herhangi bir uzaklaştırma vb. durumla karşılaşmamıştı. Platforma aynı videoyu defalarca yükleyebilirsiniz fakat videonuzun kalitesi giderek kötüleşmeye başlar. Dolayısıyla, aynı videonun ilk hâli ve son hâli arasında gözle görülür bir kalite farkı olur.

Video yükleme aşamasında yapacağınız basit bir adım, videolarınızın sadece istediğiniz kişiler tarafından görüntülenmesini sağlıyor.