YouTube'un Filtre Özelliği Android'e Geliyor

Her geçen gün yeni özelliklerle güncellenen YouTube, geçtiğimiz ocak ayında iOS kullanıcılarına açtığı filtre özelliğini Android cihazlara da getiriyor. Yeni filtrelerle birlikte abone olduğunuz kanallardan yayınlanan videoları ve yayınları daha kolay bir şekilde görebileceksiniz.

Popüler video platformu YouTube, bu yılın başlarında iOS uygulamasının ‘Abonelikler’ sekmesi için yeni bir filtre yayınlamıştı. Yayınlanan filtrelerle birlikte iOS kullanıcıları, en sevdikleri kanallarda neleri kaçırdıklarını rahatça görebiliyorlar ve filtreler yardımıyla videoları daha basit bir şekilde bulabiliyorlar. Şimdiyse aynı özellik Android kullanıcıları için geliyor.

YouTube uygulamasını açtığınızda ekranın hemen altında yer alan ‘Abonelikler’ sekmesine eklenen bu filtreler arasında abone olduğunuz kanallardan ‘Tümü’, ‘Bugün’, İzlemeye devam et’ ve ‘İzlenmeyenler’ gibi seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar, abone oldukları kanallardan paylaşılan videoları veya yayınları bu seçenekler altında filtreleyebiliyor.

YouTube’un yeni filtreleme özelliği nasıl çalışıyor?

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz üzere YouTube’da artık ‘Abonelikler’ sekmesine geldiğinizde bir filtreleme seçeneği sizleri karşılıyor. Buradan yapacağınız filtremeler sayesinde aradığınız videoları daha kolay bir şekilde bulabileceksiniz. YouTube tarafından belirlenen filtrelemeler arasındaysa şunlar yer alıyor:

Tümü: Abone olduğunuz kanallardan kaçırdığınız tüm videolar ve yayınlar burada görünür.

Bugün: Abone olduğunuz kanalların gün içerisinde yayınlanan videoları burada görünür.

İzlemeye devam edin: Abone olduğunuz kanallardan izlemeyi yarım bıraktığınız videolar burada görünür.

İzlenmeyenler: Abone olduğunuz kanalların izlemediğiniz videoları burada görünür.

Canlı: Abone olduğunuz kanalların canlı yayınları ve planlanan canlı yayınları burada görünür.

Yayınlar: Abone olduğunuz kanallardan paylaşılanlar burada görünür.

YouTube’un yeni filtreleme özelliğinin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Bu noktada yeni özelliği kullanabilmek için YouTube’un en güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Peki, siz YouTube’un yeni filtreleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaçırdığınız videoları artık daha kolay bir şekilde bulabiliyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.