YouTube Music, 2024 yılı için kişiselleştirilmiş yıllık özetini yayımladı. Kullanıcılar müzik alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş içeriklere erişebiliyor olacak.

YouTube Music, 2024 yılı için kullanıcılarına yıllık özetlerini sunmaya başladı. Yeni yıllık özet, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş bir formatta sunuluyor. Aynı zamanda müzik tercihleri üzerinden kullanıcıların kişiliklerini nasıl yansıttığını da gösteriyor.

Android ve iOS cihaz kullanıcıları YouTube Music uygulamasını açtıklarında 2024 Recap başlıklı bir banner ile karşılaşabilir.

YouTube Music 2024 özeti

Alternatif olarak profil simgesine tıklayarak özetlerine erişebilirler. Yeni özet en sevdiğimiz sanatçılardan müzik türlerine kadar geniş bir yelpazede veriler sunuyor. Aynı zamanda "En İyi Şarkılar" ve "Dinleme Zaman Çizelgesi" gibi bölümlere atlama imkanı da sağlıyor.

2024 Recap, YouTube Music'in podcast dinleme konusundaki ilgisini de ortaya koyuyor. Bu yılki özet podcast dinleme verilerini içeriyor ve video podcast'lerini de kapsıyor. YouTube Music kullanıcıları müzik türlerinden, dinledikleri şarkılara kadar ne kadar süre ayırdıklarını görebilecek ve yıllık çalma listelerini kaydedebilecekleri yeni özellikleri keşfedebilecekler.

YouTube Music'in 2024 yılı özeti, müzik dinleme alışkanlıklarını kişiselleştirerek daha fazla içerik sunabilmeyi hedefliyor. Güncellemenin ise kademeli olarak kullanıcılara ulaştığı belirtiliyor.