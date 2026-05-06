Kızılay’da iPhone ekran değişimi yaptırmayı düşünüyorsanız fiyatlar, işlem süresi ve kullanılan ekran kalitesi büyük önem taşıyor. Bu rehberde 2026 güncel ekran değişim ücretlerini, güvenilir teknik servisleri ve dikkat edilmesi gereken detayları bir araya getirdik.

Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, özellikle iPhone modellerinde yaşanan ekran kırılması ve dokunmatik sorunları kullanıcıların en sık karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Düşme, darbe alma ya da sıvı teması gibi nedenlerle hasar gören ekranlar; cihazın kullanım deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Bu noktada Kızılay’daki iPhone ekran değişimi hizmetleri, hızlı teknik destek arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay’da hizmet veren telefon teknik servisleri; aynı gün ekran değişimi, orijinal parça seçenekleri ve garanti destekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Face ID, True Tone ve dokunmatik hassasiyeti gibi özelliklerin korunabilmesi için ekran değişiminin profesyonel servislerde yapılması büyük önem taşıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kızılay’da iPhone ekran değişimi yaptırmadan önce servis seçimi, kullanılacak ekran kalitesi ve işlem süresi gibi detayları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü piyasada hem orijinal OLED ekranlar hem de farklı kalite seviyelerinde yan sanayi ekran seçenekleri bulunuyor. Yanlış yapılan bir ekran değişimi; pil performansından ön kameraya, hatta cihazın genel kullanım ömrüne kadar birçok farklı soruna yol açabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca fiyat odaklı değil, teknik servis deneyimi, garanti süreci ve müşteri yorumları gibi kriterleri de dikkate alması tavsiye ediliyor. Bu içeriğimizde Kızılay’da iPhone ekran değişimi yaptırabileceğiniz yerleri, ortalama fiyat aralıklarını ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaları detaylı şekilde ele alıyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kızılay'da iPhone Ekran Değişimi: Yetkili mi, Özel Servis mi? - 2026

Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Kızılay, iPhone teknik servis konusunda kullanıcıların ilk tercih ettiği lokasyonlardan biri haline gelmiş durumda. Özellikle ekran kırılması, dokunmatik sorunları, OLED panel arızaları ve Face ID problemleri yaşayan kullanıcılar; hızlı çözüm sunan servisleri araştırıyor. Kızılay’da hem Apple yetkili servisleri hem de uzun yıllardır hizmet veren özel teknik servisler bulunduğu için kullanıcıların karşısına önemli bir soru çıkıyor: Yetkili servis mi tercih edilmeli, yoksa özel servisler mi daha avantajlı? Bu noktada karar verirken yalnızca fiyat değil; kullanılan ekran kalitesi, işlem süresi, garanti durumu ve teknik servis deneyimi gibi birçok farklı detay da büyük önem taşıyor.

Apple yetkili servisleri, orijinal parça kullanımı ve Apple standartlarına uygun işlem süreçleriyle öne çıkarken; özel servisler daha uygun fiyat ve aynı gün teslim avantajı sunabiliyor. Özellikle garanti süresi bitmiş cihazlarda kullanıcıların önemli bir kısmı özel servislere yöneliyor. Ancak burada güvenilir servis seçimi kritik hale geliyor çünkü düşük kaliteli yan sanayi ekranlar; renk kaybı, dokunmatik gecikmesi, True Tone sorunları ve batarya problemleri gibi ek arızalara yol açabiliyor. Apple ise yalnızca orijinal parçalarla işlem yapıldığını ve yapılan onarımların garanti kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

Ankara Yetkili Apple Servisi ile Kızılay Özel Servis Fiyat Farkı

Ankara’da iPhone ekran değişimi yaptırmak isteyen kullanıcılar için en büyük farklardan biri fiyat tarafında ortaya çıkıyor. Apple yetkili servislerinde kullanılan parçalar tamamen Apple onaylı ve resmi garanti kapsamına uygun olduğu için ücretler daha yüksek seviyede bulunuyor. Apple’ın Türkiye servis fiyat listesine göre bazı modellerde ekran değişim ücretleri 18 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Kızılay’daki özel servislerde ise aynı işlem çok daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Özellikle OLED uyumlu yan sanayi ya da “orijinal çıkma” ekran kullanılan işlemlerde fiyatlar modele göre 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişebiliyor. Örneğin bazı özel servis fiyat listelerinde iPhone 11 ekran değişimi yaklaşık 2.500-4.500 TL bandında görülürken, iPhone 13 ve iPhone 14 serilerinde 5.000-10.000 TL seviyeleri dikkat çekiyor.

Orijinal ve Muadil Ekran: Kızılay'da Hangisi Tercih Edilmeli?

iPhone ekran değişimi yaptırırken kullanıcıların karşısına genellikle iki seçenek çıkar: orijinal (OEM/orijinal çıkma) ekran ve muadil (yan sanayi/A kalite) ekran. Seçim yaparken yalnızca fiyat değil; ekran kalitesi, dokunmatik hassasiyeti, dayanıklılık ve uzun vadeli kullanım deneyimi de önemli hale gelir. Orijinal ekranlar; renk doğruluğu, parlaklık seviyesi ve dokunmatik tepkisi açısından fabrika çıkış deneyimine en yakın sonucu sunar. Özellikle OLED ekranlı iPhone modellerinde True Tone, parlaklık dengesi ve akıcılık daha stabil çalışır. Muadil ekranlar ise daha uygun fiyatlıdır ancak modele ve kullanılan panel kalitesine göre renk solukluğu, düşük parlaklık veya dokunmatik gecikmesi görülebilir.

ğer cihazınız iPhone 13, 14 veya 15 gibi yüksek ekran kalitesine sahip modellerdense, çoğu kullanıcı orijinal ekranı tercih ediyor. Daha eski modellerde ise kaliteli bir muadil ekran fiyat/performans açısından mantıklı olabiliyor. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, bazı servislerin “orijinal” diyerek revize veya düşük kalite panel takabilmesi.

Model Bazlı iPhone Ekran Fiyatları - Kızılay 2026

Model Fiyat iPhone 11 4.500 – 6.000 TL iPhone 11 Pro 6.500 – 8.000 TL iPhone 12 7.000 – 9.000 TL iPhone 12 Pro 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 Pro 10.000 – 12.000 TL iPhone 14 10.000 – 12.000 TL iPhone 14 Pro 12.000 – 14.000 TL iPhone 15 12.000 – 14.000 TL iPhone 16 Text iPhone 16 Pro Text iPhone 16 Pro Max Text iPhone 17 16.000 – 18.000 TL iPhone 17 Air / Slim 19.000 – 22.000 TL iPhone 17 Pro 22.000 – 25.000 TL iPhone 17 Pro Max 25.000 – 30.000 TL

iPhone 11, 12 ve 13 Ekran Değişim Fiyatları: Kızılay Güncel Liste

Model Fiyat iPhone 11 4.500 – 6.000 TL iPhone 11 Pro 6.500 – 8.000 TL iPhone 12 7.000 – 9.000 TL iPhone 12 Pro 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 Pro 10.000 – 12.000 TL

iPhone 14 ve 15 Serisi Ekran Tamir Maliyeti

Model Fiyat iPhone 14 10.000 – 12.000 TL iPhone 14 Pro 12.000 – 14.000 TL iPhone 15 12.000 – 14.000 TL

Eski Model iPhone'lar (X, XS, XR): Tamir mi, Yenisi mi Mantıklı?

2026 yılında iPhone X, XS ve XR gibi modeller hâlâ temel kullanım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsa da, yüksek tamir maliyetleri nedeniyle birçok kullanıcı cihazını onarmak yerine daha yeni modellere geçmeyi tercih ediyor. Özellikle ekran kırılması, batarya performansının düşmesi veya Face ID gibi donanımsal sorunlarda ortaya çıkan toplam masraf, bazı durumlarda telefonun ikinci el değerine oldukça yaklaşabiliyor. Bu nedenle tamir kararı verirken cihazın genel kondisyonu ve uzun vadeli kullanım süresi iyi değerlendirilmelidir.

Eğer cihazda yalnızca ekran veya batarya problemi varsa ve telefon genel olarak temiz durumdaysa tamir işlemi hâlâ mantıklı olabilir. Ancak ekran, kasa, batarya ve kamera gibi birden fazla parçanın değişmesi gerektiği durumlarda maliyet hızla yükseliyor. Özellikle iPhone X modeli artık yaşını ciddi şekilde hissettirmeye başladığı için yüksek bütçeli tamirler çok tercih edilmiyor. XR ve XS modelleri ise günlük kullanımda hâlâ yeterli performans sunsa da, kullanıcıların önemli bir kısmı büyük masraf çıkması durumunda iPhone 11 veya iPhone 12 serisine geçmeyi daha avantajlı buluyor.

Kızılay'da iPhone Ekran Değişimi Yapan En Güvenilir Servisler

Telefon Borsası - 3.3

Kızılay’da sıfır ve ikinci el telefon alım-satımı yapan, takas işlemleri gerçekleştiren ve teknik servis hizmeti sunan işletmeler arasında yer alıyor. Özellikle iPhone ve Android cihaz alım-satımı, ekran değişimi, batarya değişimi, cihaz takası ve ikinci el telefon değerleme işlemleriyle öne çıkıyor. Adres: Selanik Caddesi No:7C, Çankaya / Ankara

İletişim: 0536 416 57 07

Etkili Cep Servis | iPhone Servis - 4.9

Etkili Cep Servis, Kızılay’da özellikle iPhone tamiri ve teknik servis hizmetleriyle öne çıkan işletmeler arasında bulunuyor. İşletmede ekran değişimi, batarya değişimi, şarj soketi tamiri, kamera onarımı ve Face ID gibi donanımsal işlemler yapılırken; aynı zamanda yazılımsal sorunlar ve veri aktarımı konusunda da destek veriliyor. Özellikle hızlı servis süresi ve aynı gün teslim edilen işlemler nedeniyle tercih edilen teknik servislerden biri olarak biliniyor. Adres: Ihlamur Cd. No:5/23, 06420 Çankaya/Ankara

Murat İletişim - 5.0 Murat İletişim, Kızılay’da cep telefonu satışı, ikinci el cihaz alım-satımı ve teknik servis hizmetleri sunan işletmeler arasında yer alıyor. İşletmede iPhone ve Android modeller için ekran değişimi, batarya yenileme, şarj soketi tamiri ve cihaz bakım işlemleri yapılırken; aynı zamanda telefon takası ve ikinci el cihaz değerleme hizmeti de veriliyor. Özellikle uygun fiyatlı teknik servis çözümleri ve hızlı işlem süreciyle tercih edilen telefonculardan biri olarak biliniyor. Adresi Ihlamur Cd. Tiryaki İş Merkezi 5/33, 06450 Çankaya/Ankara

İletişim: 0535 943 52 95

Instagram

Güven Elektronik (Cep Telefonu Teknik Servis) - 4.9 Güven Elektronik, Kızılay’da cep telefonu teknik servis hizmeti veren işletmeler arasında yer alıyor. İşletmede iPhone ve Android cihazlar için ekran değişimi, batarya değişimi, şarj soketi onarımı, kamera tamiri ve yazılımsal arıza çözümleri sunuluyor. Özellikle hızlı tamir süreci, parça değişim hizmetleri ve farklı marka modellere destek vermesi nedeniyle Kızılay’daki teknik servis noktalarından biri olarak tercih ediliyor. Adres: Atatürk Bulvarı Gama/Zafir İş Merkezi Zemin Kat No:15, 06420 Çankaya/Ankara

İletişim: (0312) 418 04 31

Instagram

Telefon Hastanesi - 4.3

Telefon Hastanesi, Kızılay ve Fidanlık bölgesinde hizmet veren teknik servis işletmeleri arasında yer alıyor. İşletmede iPhone ve Android cihazlar için ekran değişimi, batarya yenileme, arka cam değişimi, şarj soketi tamiri ve anakart onarımı gibi işlemler yapılıyor. Aynı zamanda sıvı teması, açılmama sorunu ve performans problemleri gibi teknik arızalara yönelik çözümler de sunuluyor. Özellikle hızlı servis süresi ve geniş model desteği nedeniyle kullanıcıların tercih ettiği teknik servislerden biri olarak biliniyor. Adres: Adakale Sk. No:32, 06420 Çankaya/Ankara

İletişim: 0544 430 22 88

Kızılay Çarşısı ve Çevresinde Aynı Gün Ekran Değişimi

Ankara Telefon Tamircisi - 3.0

Ankara Telefon Tamircisi, Kızılay’da cep telefonu teknik servis hizmeti veren işletmeler arasında yer alıyor. İşletmede iPhone ve Android modeller için ekran değişimi, batarya değişimi, şarj soketi tamiri, kamera onarımı ve yazılımsal destek hizmetleri sunuluyor. Ayrıca cihaz performans sorunları, sıvı teması ve açılmama problemleri gibi teknik arızalara yönelik bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştiriliyor. Özellikle hızlı işlem süresi ve aynı gün teslim edilen tamir hizmetleriyle tercih edilen teknik servislerden biri olarak biliniyor. Adresi İzmir-2 Cd. No:45/B, 06420 Çankaya/Ankara

İletişim: (0312) 357 06 18

Murat İletişim - 5.0 Murat İletişim, Kızılay’da cep telefonu satışı, ikinci el cihaz alım-satımı ve teknik servis hizmetleri sunan işletmeler arasında yer alıyor. İşletmede iPhone ve Android modeller için ekran değişimi, batarya yenileme, şarj soketi tamiri ve cihaz bakım işlemleri yapılırken; aynı zamanda telefon takası ve ikinci el cihaz değerleme hizmeti de veriliyor. Özellikle uygun fiyatlı teknik servis çözümleri ve hızlı işlem süreciyle tercih edilen telefonculardan biri olarak biliniyor. Adresi Ihlamur Cd. Tiryaki İş Merkezi 5/33, 06450 Çankaya/Ankara

İletişim: 0535 943 52 95

Instagram

Sahte Parça Kullanan Servislerden Nasıl Korunulur?

Telefon tamiri yaptırırken kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında sahte veya düşük kaliteli parça kullanımı geliyor. Özellikle ekran değişimi, batarya yenileme ve şarj soketi tamiri gibi işlemlerde bazı servisler “orijinal” diyerek yan sanayi ürün kullanabiliyor. Bu durum kısa sürede dokunmatik sorunları, batarya performans düşüşü veya ekran parlaklık problemleri gibi yeni arızalara yol açabiliyor.

iPhone Ekran Değişiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekran Değişimi Face ID'yi Etkiler mi?

iPhone ekran değişimi sonrası kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri Face ID özelliğinin çalışmaya devam edip etmeyeceği oluyor. Doğru ekipman ve profesyonel işlemle yapılan ekran değişimlerinde Face ID genellikle sorunsuz şekilde çalışmaya devam eder. Ancak cihazın ön kamera sistemi, TrueDepth sensörleri veya Face ID modülü işlem sırasında zarar görürse yüz tanıma özelliği devre dışı kalabiliyor.

Özellikle iPhone X ve sonrası modellerde Face ID sistemi ekranla bağlantılı hassas bileşenler içerdiği için işlem kalitesi büyük önem taşıyor. Kalitesiz parça kullanımı, yanlış montaj veya deneyimsiz müdahale sonrası “Face ID kullanılamıyor” uyarısı görülebiliyor. Bu nedenle ekran değişimi yaptırmadan önce servisin Face ID konusunda deneyimli olup olmadığı ve işlem sonrası test yapıp yapmadığı mutlaka öğrenilmeli.

SSS: Kızılay iPhone Ekran Fiyatı Hakkında Merak Edilenler

Kızılay'da iPhone Ekran Değişimi Kaç TL? 2026 Fiyat Tablosu

Model Fiyat iPhone 11 4.500 – 6.000 TL iPhone 11 Pro 6.500 – 8.000 TL iPhone 12 7.000 – 9.000 TL iPhone 12 Pro 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 8.500 – 10.500 TL iPhone 13 Pro 10.000 – 12.000 TL iPhone 14 10.000 – 12.000 TL iPhone 14 Pro 12.000 – 14.000 TL iPhone 15 12.000 – 14.000 TL iPhone 16 Text iPhone 16 Pro Text iPhone 16 Pro Max Text iPhone 17 16.000 – 18.000 TL iPhone 17 Air / Slim 19.000 – 22.000 TL iPhone 17 Pro 22.000 – 25.000 TL iPhone 17 Pro Max 25.000 – 30.000 TL Samsung Galaxy S24 Ultra 14.000 – 22.000 TL Samsung Galaxy S23 Ultra 12.000 – 18.000 TL Oppo Reno 12 4.000 – 7.000 TL Xiaomi Redmi Note 13 Pro 3.000 – 5.500 TL Redmi Note 14 Pro 3.500 – 6.000 TL Huawei P60 Pro 5.000 – 9.000 TL POCO X6 Pro 3.000 – 5.000 TL Vivo X100 Pro 7.000 – 12.000 TL

Kızılay'da iPhone Ekran Değişimi Kaç Saat Sürer?

Kızılay’daki teknik servislerde iPhone ekran değişimi işlemleri genellikle aynı gün içerisinde tamamlanıyor. Kullanılan parçanın stokta olması ve cihazda ek bir arıza bulunmaması durumunda standart ekran değişimleri çoğu serviste ortalama 30 dakika ile 2 saat arasında teslim ediliyor. Özellikle yalnızca ön panel değişimi yapılacaksa işlem süresi daha kısa olurken; Face ID kontrolü, kasa düzeltmesi veya arka cam işlemi gibi ek işlemler gerektiğinde süre uzayabiliyor.

Kızılay'da En Ucuz iPhone Ekran Değişimi Nerede Yapılır?

Kızılay’da en uygun fiyatlı iPhone ekran değişimi hizmetleri genellikle özel teknik servisler ve telefon pasajlarında sunuluyor. Özellikle Ihlamur Caddesi, İzmir Caddesi ve Kızılay çevresindeki telefoncular arasında fiyat rekabeti oldukça yüksek olduğu için kullanıcılar aynı model için farklı fiyat teklifleri alabiliyor. Ancak düşük fiyatlı servislerde kullanılan ekranın muadil mi yoksa orijinal kalite mi olduğu mutlaka sorulmalı. Çünkü bazı servisler uygun fiyat sunarken düşük kalite panel kullanabiliyor.