YouTube'un bir süredir kullanımda olan "reklam engelleyici kullananları engelleme" uygulaması davalık oldu. Şikâyetçi taraf, bunun yasa dışı casusluk olduğunu savunuyor. Google'ın ne yapacağı ise merak konusu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan kısa bir süre önce YouTube ile ilgili radikal bir karar aldı. Alınan bu karar doğrultusunda, platformun reklam engelleyici uygulamalarla birlikte kullanılması yasaklandı. Google, YouTube algoritmasında yaptığı bir değişiklik ile söz konusu cihazda reklam engelleyici uygulamaları tespit edecek, 3 videodan sonra video oynatma özelliği durdurulacaktı.

Ancak Google'ın bu kararı, kullanıcıları rahatsız etti. Hatta İrlanda'da yaşamını sürdüren Alexander Hanff isimli bir gizlilik uzmanı, konuyla ilgili olarak YouTube'a dava açmak için harekete geçti. Hanff ve avukatları, YouTube'un algoritmasında yapılan değişikliğin, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini ve bunun Avrupa Birliği kanunlarına aykırı olduğunu savunuyorlar.

"YouTube'un algoritması, yasa dışı casusluk yapılmasına yol açıyor"

Gizlilik uzmanına göre YouTube algoritmasına eklenen kodlar, reklam engellemek amacıyla olsa bile yasa dışı casusluk yapılmasına neden oluyor. Neticede YouTube, bu kez sadece kendi çıkarları uğruna ve izin de almadan, kullanıcıyı takip ediyor. İrlanda'da resmî olarak suç duyurusunda bulunan Alexander Hanff, İrlanda Veri Koruma Komisyonuna da başvuru yapmış durumda.

Edinilen bilgilere göre hakkındaki suç duyurusu ve diğer başvurular, çoktan Google'a ulaştı. Ancak şirket, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Davanın nasıl seyredeceği şimdiden merak konusu olsa da Google'ın başı ağrıyacak gibi görünüyor. Zira Avrupa Birliğinin "Dijital Piyasalar Yasası", teknoloji firmalarını gerçekten köşeye sıkıştırıyor. Google, bu dava sonunda reklam engelleme uygulamalarını yeniden serbest bırakmak zorunda kalabilir.