YouTube, reklam politikasında kullanıcıların reklamlardan daha az rahatsız olmasını sağlayacak bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Geri bildirim ve araştırmalardan derlenen veriler üzerinden hareket eden YouTube, ilk yeni özelliği de duyurmuş durumda.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcılara gösterdiği reklamlarla ilgili yeni kararlar aldı. Platformun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre artık hem içerik üreticiler hem de kullanıcılar, YouTube'da yepyeni bir reklam deneyimi yaşayacaklar. Gelin hep birlikte YouTube'un reklamlarla ilgili yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak YouTube, son dönemlerde reklamlarla ilgili pek çok değişiklik yaptı. Ancak bunlar yetersiz kalmış gibi görünüyor. YouTube tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, önümüzdeki dönemlerde videoların daha az reklam arası görecekler. Konuyla ilgili araştırmalar yapan ve kullanıcı geri bildirimlerini de göz önünde bulunduran YouTube, yeni değişiklikleri elindeki verileri dikkate alarak yapacak.

Peki YouTube'da neler değişecek?

YouTube'un araştırmalarına göre kullanıcılar, bir video izlerken karşılarına çıkan reklamların sayısını değil, süresini merak ediyorlar. YouTube, gelecek dönemde en çok da bununla ilgili çalışacağını söyledi. Yakında ekranın sol üst kısmında yer alan reklam sayısı ve süresi gösterme bölümü kalkacak. Kullanıcı, ekranın sağ alt tarafında reklamı ne zaman atlayabileceğine ilişkin yeni bir geri sayım bölmesi görecek.

YouTube'un reklamlarla ilgili yeni çalışmaları bunlardan ibaret değil. Yakında kullanıcılar, ne tür reklamlar görmek istediklerini YouTube'a bildirebilecekleri bazı seçeneklere sahip olacak. Ayrıca içerik üreticiler de videolarında hangi tür reklamların gösterilmesini istedikleriyle ilgili bazı ayarlara sahip olacaklar. Bu iki değişikliğin temel nedeni, kullanıcıların karşılaştıkları reklamlardan daha az rahatsız olmaları ve reklamı izleme ihtimalinin artması.