YouTube, Premium aboneler için oldukça işlevsel bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, sıraya eklenen videoların bulunduğu sayfada video önermeye başlayacak. Böylelikle ne izleyeceğinize daha çabuk karar verebileceksiniz.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, Premium aboneler için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve en çok da izleme listeleri oluşturanların işine yarayacak.

YouTube'da gördüğünüz videoları manuel olarak sıraya alabilir ve söz konusu içeriklerin bu sırayla oynatılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu süreç tamamen manuel olarak yönetilir. İşte test edilen yeni özellik, bu durumu iyileştirecek gibi görünüyor. Zira YouTube Premium aboneleri, artık sıraya ekledikleri videolar için de öneriler görecekler. Böylelikle sıraya eklenecek videoları bulmak kolaylaşacak.

YouTube'un yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yeni özellik, algoritmanın size sunduğu öneriler için yeni bir alan açmış olacak. Artık keşfet sayfasında gezinmek veya arama yapmak zorunda kalmadan izleyeceğiniz videolar için bir sıralama oluşturabileceksiniz.

Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi yeni özellik, Premium aboneler tarafından kullanılabilecek. Test aşamasının ne zaman biteceği ve özelliğin tüm abonelere ne zaman açılacağı ise şimdilik belirsiz.