YouTube'da bir süredir artık kabak tadı vermeye başlayan ve oldukça tehlikeli sonuçlara sebep olan "challenge" videolarına elveda deme vakti geldi.

Geçtiğimiz günlerde Jake Paul'un gözleri bağlı bir şekilde trafiğe çıkarak 'Bird Box Challenge' yapması sonrasında YouTube yönetimi harekete geçti. Bundan böyle insan hayatını tehlikeye sokan hiçbir challenge videosuna izin verilmeyecek.

2018'in son ayında Netflix'te vizyona giren Bird Box filminde, herhangi bir biçimde gözlerini açan insanların belirsiz yaratıklar tarafından avlanması teması işleniyor. Bu temadan etkileyen oldukça zeki (!) bir grup YouTuber, insanları tehlikeye sokabilecek yerlerde gözlerini kapatarak 'challenge' yapmaya başladı.

YouTube Yardım ve Şikayet Topluluğu, konuyla ilgili açılan başlıklara ve yapılan yorumlara toplu bir cevap verdi.

"YouTube birçok viral challenge ve şakanın merkezi olmuştur. Ancak bizler 'eğlencenin' sınırları geçmediğinden ve zarar verici, tehlikeli bir hal almadığından emin olmalıyız. Genel politikalarımızı, bu konuda daha açık yaptırıma müsait olacak şekilde değiştiriyoruz."

YouTube bu açıklamanın ardından adeta cadı avına çıkarak bu ve benzeri temalı videoları teker teker silmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir sürücünün 'Bird Box Challenge' yaparak gözleri kapalı otomobil sürmeye başlaması (yukarıda) sonrası, işlerin çığrından çıkmaya başladığı açıktı. Umuyoruz bu tip davranışlar, videoların silinmesiyle seyrekleşip yok olacaktır.