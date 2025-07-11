YouTube, web sürüm için yeni bir video oynatıcıyı test ediyor gibi görünüyor. Uzun zamandır değişmeyen video oynatıcı, modern ancak alışılmışın dışında bir deneyim vadedecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı YouTube kullanıcıları, video oynatıcı arayüzünün değişmeye başladığını bildiriyorlar. Yeni arayüz, modern ancak alışılmışın dışında bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

YouTube'un web sürümündeki arayüz, yıllardır en ufak bir değişim geçirmedi. Ancak bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor. Henüz test aşamasında olduğu anlaşılan yeni arayüzün geniş kapsamda ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.

YouTube'un yeni video oynatma arayüzü böyle görünecek

YouTube'un yeni video oynatıcısı, sol alt kısma videonun duraklatılmasını ve devam ettirilmesini sağlayan tek bir butona ev sahipliği yapıyor. Bunun hemen sağ tarafında ise zaman sayacı görüyoruz. Sağ alt tarafta ise ses, alt yazı, video ayarları, oynatıcı küçültme ve tam ekran gibi seçenekler için bir bölüm bulunuyor. Hafif şeffaf yapıdaki tasarım, oldukça modern görünüyor.

YouTube'un mevcut video oynatıcısı ise böyle görünüyor:

Bu arada; YouTube'un yeni video arayüzü ilk olarak Nisan 2025'te ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemlerde çok küçük çaplı bir test gerçekleştirilmişti. Bu kez Reddit gibi platformlarda çok fazla rapor var. Hâl böyle olunca yeni arayüzün geniş kapsamda test edilmeye başladığı yorumunda bulunabiliriz.