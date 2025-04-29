YouTube'un TV uygulamasına eklenen yeni özelliklerle içerik arama, izleme ve önizleme deneyiminde çeşitli geliştirmeler yapıldı.

YouTube, televizyon üzerinden izleme deneyimini daha keyifli hale getirecek yeni güncellemeler yayımladı. Akıllı TV ve oyun konsollarından YouTube'a giren kullanıcılar, artık içeriklere ulaşırken ve izlerken bazı önemli yeniliklerle karşılaşacak.

YouTube TV uygulamasına yeni gelecek olan güncellemeler

Aramaya devam et özelliği: Son yapılan üç aramayı göstererek, aramalara kaldığı yerden devam etme imkânı sunar.

Son yapılan üç aramayı göstererek, aramalara kaldığı yerden devam etme imkânı sunar. Tekrar dinle özelliği: Önceden aranan ve dinlenen en popüler şarkıları listeleyen özel bir müzik özelliğidir.

Önceden aranan ve dinlenen en popüler şarkıları listeleyen özel bir müzik özelliğidir. Canlı performanslar, remixler ve coverlar: Sevilen şarkıların resmi versiyonları dışında, farklı yorumlarını keşfetmeye olanak tanır.

Sevilen şarkıların resmi versiyonları dışında, farklı yorumlarını keşfetmeye olanak tanır. Primetime kanallar: Primetime Channels aboneleri için, en son aranan ve izlenen içerikleri bir arada sunar.

Primetime Channels aboneleri için, en son aranan ve izlenen içerikleri bir arada sunar. En çok izlenen kanallar: YouTube’da en çok izlenen kanalların içeriklerini bir araya getirir.

YouTube’da en çok izlenen kanalların içeriklerini bir araya getirir. Podcastler sekmesi: Kütüphane üzerinden favori podcast yayınlarına hızlı erişim sağlar.

Kütüphane üzerinden favori podcast yayınlarına hızlı erişim sağlar. Shorts : Watch Next akışında ve Abonelikler sekmesinde, Shorts videolarını uzun videolardan ayırarak daha düzenli bir görünüm sunar.

: Watch Next akışında ve Abonelikler sekmesinde, Shorts videolarını uzun videolardan ayırarak daha düzenli bir görünüm sunar. İçerik döngüye alma özelliği: Daha önce yalnızca oynatma listelerinde bulunan "Döngü" (Loop) özelliği, artık tüm video içerikleri için kullanılabilir hale gelmiştir. Bu ayar Oynatma Ayarları menüsünden etkinleştirilebilir.

Önizleme deneyimi de iyileştirildi

Satır içi önizlemeler: Kanal sayfalarında, abonelik sayfalarında ve konu başlığı sayfalarında satır içi (inline) önizlemeler gösterilmeye başlandı.

Sürükleyici kanal önizlemeleri: Kanal başlıklarında tam ekran arka plan önizlemeleri sunuluyor. Bu özellik, sayfaların daha etkileyici görünmesini sağlarken içeriklere erişimi kolaylaştırıyor.

Studio Analytics'e eklenen yeni "Cihaz Türü" kartı sayesinde, izlenme süresinin mobil, bilgisayar, TV ve tablet gibi cihazlara nasıl dağıldığını görmek mümkün hale geldi. Böylece içeriklerin hangi platformda daha çok izlendiğini anlamak artık çok daha kolay.