YouTube, belirli aramalarda hassas temalara sahip videoların küçük resimlerini bulanıklaştıran yeni bir özellik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

YouTube, herkes için daha güvenli bir arama deneyimi sunmak adına yeni bir özelliği denemeye başladı. YouTube, yeni özelliği kapsamında yetişkinlere yönelik videoların küçük resimleri (thumbnaillerini) bulanıklaştırılacak.

YouTube, arama sonuçlarını biraz daha kontrollü hâle getirmek için hassas konuların sıkça yer aldığı bazı video aramalarında küçük resimleri bulanık göstermeye hazırlanıyor.

Küçük yaştaki kullanıcılar için ekstra koruma sağlanıyor

YouTube Yardım Merkezi'nin Topluluk bölümünde yapılan açıklamaya göre, bu özellik şu anda yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulmuş durumda. Özelliğin hangi içerikleri kapsayacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak video başlıkları, kanal adları ve açıklamalar görünür olmaya devam edecek. Kullanıcılar, dilerlerse bulanıklaştırılmış küçük resimleri manuel olarak netleştirebilecek.

YouTube, bu özellikle birlikte bazı kullanıcılar için hassas olabilecek içeriklerin yanlışlıkla görüntülenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Videolar arama sonuçlarında yer almaya devam ediyor, ancak küçük resimler bulanıklaştırılarak ekstra bir önlem sunuluyor. Özellikle yaşı küçük olan ya da neyle karşılaşacağını bilmeden arama yapan kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim amaçlanıyor.