Birçok kullanıcı, YouTube'da tuhaf bir sorunla karşı karşıya kaldı. Uygulama açıldığında direkt Shorts videoların açıldığı görüldü.

YouTube, TikTok ve Instagram Reels benzeri kısa video özelliği Shorts’ta çok tuhaf bir sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında direkt olarak Shorts videolara yönlendirildi.

Yani YouTube’u açtığınızda Shorts videolar direkt otomatik olarak oynatılmaya başlıyordu. Herkeste olmasa da azımsanamayacak sayıda kullanıcı, son birkaç haftada bu problemle karşılaştığını bildirdi ve Reddit gibi platformlar üzerinden şikâyette bulundu.

Kesin bir çözümü henüz yok

Konu hakkında henüz YouTube üzerinden bir açıklama yapılmadı. Uygulamayı zorla kapatmak ve daha sonrasında geri açmak da problemi çözmüyor. 9to5Google’a göre depolama veya ön belleği temizleyerek bir sıfırlama yapmanın problemi çözdüğü görülse de Shorts tekrar açıldığında geri dönüyormuş.

Sorunun şimdilik sadece Android cihazlarda yaşandığını da ekleyelim. iOS tarafında bu tarz bir şey olduğuna dair herhangi bir şikâyetle karşılaşmadık. Şirketin probleme ne zaman kesin bir çözüm sunacağını bekleyip göreceğiz.