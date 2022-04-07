YouTube'un ünlü isimlerinden birisi olan Davie504, 10 milyon abone için verilen elmas plaket ile bir gitar yaptı. Davie, ardından bu gitarı eBay üzerinden açık artırmaya koydu.

Müziğe ilgisi olsun olmasın, hemen her sosyal medya kullanıcısının bir noktada karşısına çıktığı içerik üreticilerinden birisi olan Davie504, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir harekete imza attı. Bas gitardaki yeteneğini eğlenceli içeriklerle buluşturan 10 milyon takipçili Davie, YouTube’un verdiği elmas plaketini bir bas gitara dönüştürdü.

Bu projeye özel gitar üreticisi Amnesia Guitars ile ortaklaşa girişen Davie504, elmas plaketin kalın olması nedeniyle kesilememesinden ötürü plaketi olduğu gibi gitara koydu. Davie, hatta yine aynı nedenden olayı tüm bas gitarı bu plaket etrafında inşa etti. Bunun ardındansa takipçilerine bu gitara sahip olma fırsatı sundu.

Gitar, açık artırmaya sunuldu:

Daha önce YouTube’un altın plaketiyle de muhteşem görünümlü bir bas gitar yapan Davie, yeni bas gitarının kaderini ise farklı çizdi. Davie, yaptığı gitarı eBay üzerinde açık artırmaya sundu. Henüz iki gün önce açılan ve bitmesine 8 gün kalan bu açık artırma, şimdiden dudak uçuklatan tekliflere ev sahipliği yaptı.

Henüz 88 teklifin geldiği açık artırmada ulaşılan son fiyat 15 bin 750 euro (253 bin TL) oldu. Bu fiyatı gitarlar arasında karşılaştırma yaparak verecek olursak, efsanevi model Gibson Les Paul’un bile 2 bin eurodan başladığını hatırlatalım. Açık artırma sonucunda ortaya çıkacak son fiyatı da merakla bekliyoruz.

Davie504’un gitarın yapım aşamasını gösterdiği ve gitarı çaldığı videosu: