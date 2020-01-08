Strange Parts isimli kanalında yayınladığı teknoloji odaklı videolar ile tanınan Amerikalı YouTuber Scotty Allen, Çin’de iPhone’lar için lityum polimer bataryaları üreten fabrikayı gezdi. Hadi gelin, iPhone bataryalarının nasıl üretildiğine hep birlikte bakalım.

Bildiğiniz üzere Apple’ın diğer ürünleri gibi iPhone’lar da ucuz iş gücünün cenneti olarak nitelendirebileceğimiz Çin’de üretiliyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki ucuz imalatın ticaret hacmi dengesizliğine yol açtığını ve ABD istihdamına zarar verdiğini söyleyerek, Cupertinolu teknoloji devine üretim hattını anavatanına taşıması çağrısında bulunmuştu. Elbette Trump’ın bu isteğinin gerçekleşmesi neredeyse imkansız.

Peki, Çin menşeili iPhone bileşenleri nasıl bir üretim sürecinden geçiyor? YouTube kanalı Strange Parts’ta 1,5 milyonu aşkın bir abone kitlesine hitap eden Scotty Allen, bu sorunun cevabını bulmak için Amerika’dan kalkıp Çin’e gitti. Aldığı özel izinle Shenzhen’deki iPhone için batarya üreten fabrikayı ziyaret eden YouTuber, yaşadığı deneyimleri YouTube kanalından paylaştı.

İzleyicilere fabrika turunda baştan sona rehberlik eden Allen, 28 dakikalık videosunu pazartesi günü yayınlandı. 24 saat içinde 300.000'den fazla görüntülenme alan video, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Amerikalı YouTuber, iPhone’lara güç veren lityum polimer bataryaların sıfırdan nasıl üretildiğini aşama aşama anlatıyor. Videoda ayrıca pillerin patlamayacaklarından emin olmak için yapılan sağlamlık testlerini de göreceksiniz.

Bu arada, söz konusu videoda Türkçe altyazı desteğinin bulunmadığını söyleyelim; ancak dilerseniz otomatik çevir özelliğini kullanarak konuşmaları Türkçeye çevrilebilirsiniz. Bunun için; öncelikle videodanın sağ aşağısındaki ‘Altyazılar’ ikonuna tıklayın. Ardından hemen yanındaki ‘Ayarlar’ seçeneğine girin ve ‘Altyazılar’ sekmesinden ‘Otomatik çevir’e basın.

iPhone bataryalarının nasıl üretildiğini gösteren video