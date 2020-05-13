Apple’ın profesyoneller için geliştirdiği üst düzey bilgisayarı Mac Pro, peynir rendesine benzeyen tasarımı ve etkileyici özellikleri kadar 700 dolarlık tekerlek kiti ile de çok konuşulmuştu. Bir YouTuber, o tekerlekleri kullanarak kendine bir kaykay yaptı.

İlk kez WWDC 2019’da tanıtılan Mac Pro, geçtiğimiz yılın aralık ayında Pro Display XDR ekranı ile birlikte Türkiye’de de satışa çıkmıştı. Ciddi anlamda bir performans canavarı olan Mac Pro, tamamen profesyonellere yönelik bir cihaz.

Tamamen alüminyum gövdesi ve rendeye benzeyen tasarımı ile çokça konuşulan Mac Pro, absürt Türkiye fiyatıyla da gündemi bir hayli meşgul etmişti. Bilgisayarın kule tipi kasası 42.999,00 TL’den başlarken, raf tipi kasası ise minimum 46.999,00 TL’den alıcı buluyor. Rakamlar göz kamaştırıcı ama ne yazık ki gerçek.

Mac Pro'nun tekerlekleri için 5.599 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor

Tabii, Mac Pro’nun kendisi bu kadar pahalı olunca, beraberinde gelen aksesuarları da aynı ölçüde cep yakıyor. Örneğin, bilgisayarın bir odadan bir odaya rahat bir şekilde taşımanızı sağlayacak olan tekerlek kitleri için 700 dolar, ya da Apple Türkiye fiyatı ile 5.599 TL gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Video paylaşım platformu YouTube’da 4,7 milyon abonesi bulunan kaykay inceleme kanalı Braille Skateboarding, 700 dolarlık bu tekerlek kitini satın alarak kaykayına taktı, ancak montaj sanıldığından çok daha zor oldu. Bir dizi çetrefilli işlemden sonra, nihayet kaykaylara başarıyla takılan Mac Pro tekerlekleri, ağırlığı nedeniyle efektif bir sürüş deneyimi sağlamasa da, dayanıklılık açısından oldukça iyi sonuçlar verdi.

Mac Pro tekerlekleri, ağırlığı nedeniyle iyi bir sürüş deneyimi sağlamadı

Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi yaparak oldukça ilginç bir çalışmaya imza atan Braille Skateboarding ekibi, kaykay ve tekerlek mekanizmasında yaptıkları değişiklikler sayesinde sürüş deneyimini az da olsa iyileştirmesine rağmen, ağırlığın neden olduğu sorunlara bir çare bulamadı.

Mac Pro tekerlek kitinin kaykaya monte edildiği video