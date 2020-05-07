Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 12’ye adım adım yaklaşırken, merakla beklenen cihazla ilgili konsept çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Mac Pro'nun peynir rendesini andıran tasarımından ilham alarak geliştirilen yeni bir iPhone 12 konsepti ortaya çıktı.

ABD’li teknoloji devi Apple, tedarik zincirine büyük zarar veren COVID-19 salgınına rağmen yeni amiral gemisi serisi iPhone 12’yi her yıl olduğu gibi bu sene de eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere, yeni bir iPhone modeli çıkmadan önce, çeşitli tasarımcılar tarafından birbirinden farklı konsept çalışmaları hazırlanır.

Bugüne kadar iPhone 12’ye dair pek çok tasarım konsepti gördük. Bunların kimi gerçeğe çok yakın olurken, kimi de geniş bir hayal dünyasının ürünü oluyor. Bu hafta içinde iPhone Industry adlı bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan iPhone 12 konsept videosu ise uzun zamandır gördüğümüz en çılgın iPhone konsepti olabilir.

Tamamen alüminyum gövdeye sahip olan iPhone 12 konsepti, uzun zamandır gördüğümüz en çılgın konsept tasarım olabilir

Kolaylıkla fark edebileceğiniz üzere bu sıradışı konsept, Apple’ın geçtiğimiz yıl WWDC 2019’da tanıttığı Mac Pro modelinden ilham alıyor. Tamamen alüminyum gövdeden oluşan iPhone 12 XDR Pro adındaki konseptin arkasında, tıpkı Mac Pro’da olduğu gibi peynir rendesini andıran havalandırma delikleri görüyoruz.

Yeni iPhone 12 konsepti, peynir rendesini andıran tasarımıyla dikkat çeken Mac Pro'dan ilham alıyor

Şimdiye dek gördüğümüz iPhone 12 konseptlerinin bir çoğu, gerçeğe uyarlanabilecek çizgideydi, ancak Mac Pro’dan ilham alan yeni konsept, takdir edeceğiniz üzere hiçbir zaman vücut bulamayacak. Zaten tasarımın arkasındaki ekip de Mac Pro’nun ilginç tasarımını ti’ye almak için böyle bir konsepte imza atmış olsa gerek.

Lafı geçmişken, Apple’ın profesyonelleri düşünerek geliştirdiği Mac Pro modeli hakkındaki tüm detaylar için buradaki haberimizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, sizleri iPhone 12 XDR Pro’nun konsept videosu ile başbaşa bırakalım.

iPhone 12 XDR Pro konsepti