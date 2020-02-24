Her Overwatch Oyuncusunun Bilmesi Gereken İpuçları

Popüler Overwatch oyuncusu ve YouTuber Nathan 'KarQ' Chan, Winston karakterinde ustalaşmanıza yardımcı olacak bazı önemli ipuçları paylaştı. Hadi gelin, her Overwatch oyuncusunun kulağına küpe olması gereken bu tavsiyeler nelermiş, hep birlikte bakalım.

Piyasaya çıktığı 2015’ten bu yana popülaritesini her daim korumayı başaran Overwatch, dünya çapında 40 milyondan fazla online oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük e-spor ekosistemlerinden birini oluşturan oyun, gerek profesyonel gerekse amatör ölçekte müthiş mücadelelere sahne oluyor.

Eğer sıkı bir Overwatch oyuncusuysanız, Nathan 'KarQ' Chan ismini muhakkak duymuşsunuzdur. YouTube’da 337 binden fazla abonesi bulunan KarQ, Overwatch ile ilgili yayınladığı içeriklerle biliniyor. Popüler YouTuber, son videosunda rakiplerinize üstünlük sağlayabileceğiniz bir dizi Winston taktiği paylaştı. Bugün, oyundaki her bir kahramanla karşılaşırken uygulayabileceğiniz benzersiz bir strateji yelpazesi sunan KarQ, özellikle Reinhardt'a karşı nasıl mücadele verilmesi gerektiğini açıklıyor.

Kalkan taşıyan tankı çıkartmak için Winston'ın Primal Rage'inin asla kullanılmamasını tavsiye eden KarQ, aksine gelen hasarı emen balon şeklinde bir koruma alanı oluşturan Shield Projector’un tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. KarQ, balonun aslında Doomfist ve Reinhardt gibi öldürülmesi zor karakterlerin hasar verme oranını azalttığını belirtiyor.

Seismic Slam, Ultimate ve Meteor Strike saldırılarının mükemmel yerleştirilmiş bir kalkanla etkisiz hale getirilebileceğini aktaran YouTuber, mücadelenin kalkan içinden verilmesinin daha mantıklı olacağını söylüyor. KarQ ayrıca Jump Pack ile düşmanlarınıza nasıl daha fazla hasar verebileceğinizi de gösteriyor.

Bildiğiniz üzere söz konusu özelliği kullandığınızda bir noktaya doğru uçuyor ve indiğiniz noktanın yakındaki tüm rakiplerinize yüksek hasar veriyorsunuz. KarQ, indiğiniz noktadaki düşmanın üzerine yakın dövüş özelliklerini kullanarak saldırmanızı öneriyor. Bunlar haricinde videoda, Ana Tankları atlatmaktan sinir bozucu keskin nişancılara kadar pek çok konuda yararlı ipuçları bulunduğunu da söylemiş olalım.

Winston karakteri ile ilgili ipuçlarının yer aldığı videoyu izleyebilirsiniz