Kadınların yumurtlama zamanı hesaplama konusunda aradığı en güvenilir Android ve iOS uygulamalarını derledik.

Şayet bir kadınsanız ve yumurtlama zamanı hesaplamak için bir uygulama arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kadınlar için gerek adet döngüsü gerekse yumurtlama zamanı takibi için mobil uygulamalar oldukça pratik sonuçlar sunuyor. Her 28 günde bir düzenli olarak adet gören kişinin yumurtlama periyodu ilk günden sonra 14 gün içinde gerçekleşiyor. Şayet birey hamile kalmak istiyor ise adet kanamasını takip eden 9. günden itibaren aktif bir cinsile ilişkiye girebiliyor. Söz konusu günlerin hesabını daha sağlıklı yapabilmek adına alanında profesyoneller kişiler tarafından tasarlanmış uygulamaları kullanabilirsiniz.

Kadınlar genellikle adet döngüsü sırasında hamile kalmaktadır. Yumurtlama gününden bir ya da iki gün önce ilişkiye girmeniz hamile kalmanız konusunda bireylerin şansını daha da arttırmaktadır. Olgun bir yumurtanın yumurtalıktan salındığı andan itibaren başlayan sürecin, embriyo oluşturma şansı daha yüksektir. Bu yüzden doğru zamanda hamile kalmak isteyen kadınlar ya kendi yumurtlama zamanı hesaplamalarını yapıyor ya da bu tarz pratik uygulamalar kullanıyor. İşte indirme linkleri birlikte sıraladığımızyumurtlama zamanı hesaplama uygulamaları.

En iyi yumurtlama zamanı hesaplama uygulamaları:

Hamilelik takibi

Regl Ovulasyon Takvim

Adet Takvimi / Adet Takibi

Adet Takibi - Ovülasyon ve Hamilelik Takvimi

Adet Takvimim - Adet Takibi

Adet Takibi - Regl Takvimi

Hamilelik takibi

Geliştirici : Arbor Ltd

: Arbor Ltd Puanı : 4,8

: 4,8 Boyutu : 13 mb

: 13 mb İndirme sayısı : 1.000.000+

: 1.000.000+ Artıları : Türkçe menü, sağlık izleyicisi ve kolay menü

: Türkçe menü, sağlık izleyicisi ve kolay menü Eksileri: Bilgilerinizi yedekleyemiyorsunuz

Hamilelik takibi konusunda ovülasyonunuzu STM kullanarak ölçüyor ve hesaplıyor. Bu yöntem sayesinde en iyi hamile kalma günlerinizi belirleyebiliyor. Takvime girdiğiniz regl bilgileri uygulamaya bu konuda yol gösteriyor. Bu sayede 3 kat daha hızlı hamile kalmanıza yardımcı oluyor.

Regl Ovulasyon Takvim

Geliştirici : Arbor Ltd

: Arbor Ltd Puan : 4,6

: 4,6 Boyutu : 10 mb

: 10 mb İndirme sayısı : 1.000.000+

: 1.000.000+ Artıları : Yalın, sade ve minimal bir tasarım. İçerisinde size yardımcı olacak akıllı asistanlar var.

: Yalın, sade ve minimal bir tasarım. İçerisinde size yardımcı olacak akıllı asistanlar var. Eksileri: Kullanıcı yorumlarına göre uygulama çok fazla reklam barındırıyor, iOS sürümü yok

Basit ve oldukça kullanışlı olan Regl Ovulasyon takvim uygulaması, yabancı kaynaklı bir uygulama olmasına karşın oldukça profesyonel bir şekilde Türkçe dil seçeneği eklenmiş. Doğum kontrol hapı hatırlatma ve V-ring hatırlatma gibi özellikleri bulunuyor.

Adet Takvimi / Adet Takibi

Geliştirici : SMSROBOT LTD

: SMSROBOT LTD Puan : 4,8

: 4,8 Boyutu : 10 mb

: 10 mb İndirme sayısı : 5.000.000+

: 5.000.000+ Artıları : Yedekleme özelliği ile ilgi çekiyor. Türkçe dil seçeneği var ve uygulamaya girdiğiniz bütün sağlık problemlerinize karşı hatırlatma yapıyor.

: Yedekleme özelliği ile ilgi çekiyor. Türkçe dil seçeneği var ve uygulamaya girdiğiniz bütün sağlık problemlerinize karşı hatırlatma yapıyor. Eksileri: Türkçe dil seçeneği başta kafa karışıklığı yaratabiliyor. iOS desteği yok.

Adet Takvimi / Adet Takibi uygulaması, yabancı kaynaklı bir uygulama ve oldukça fazla kullanıcısı bulunuyor. Uygulama içi reklam gösterme işlemini isterseniz kapatabiliyorsunuz. Uygulama oldukça işlevsel çalışmasına karşın, ovulasyon takvimi, hap ve benzeri sağlık ürünleri için hatırlatma, planlarınıza göre zaman ayarlama özellikleri sunuyor.

Adet Takibi - Ovülasyon ve Hamilelik Takvimi

Geliştirici : Leap Fitness Group

: Leap Fitness Group Puan : 4,9

: 4,9 Boyutu : 16 mb

: 16 mb İndirme sayısı : 10.000.000+

: 10.000.000+ Artıları : Göze hitap eden tasarım, yedeklenen veriler, %100 gizlilik garantisi

: Göze hitap eden tasarım, yedeklenen veriler, %100 gizlilik garantisi Eksileri: Uygulama içi reklam fazlalığı, iOS versiyonu yok

Adetlerinizi düzenli olarak takip etmeniz ve düzensiz olsa bile kolaylıkla takip edebileceğiniz bu uygulama, sizin için gerekli bütün bilgileri sağlıyor. Adet geçmişinize göre doğru tahminler, yapay zeka ile öğrenme (bu sayede kullanımla alakalı hata oranını azaltıyor) gibi özellikler sunuyor. Bunların yanında %100 gizlilik dahilinde hizmet sağlıyor.

Adet Takvimim - Adet Takibi

Geliştirici : SimpleInnovation

: SimpleInnovation Puan : 4,9

: 4,9 Boyutu : 27 mb

: 27 mb İndirme sayısı : 10.000.000+

: 10.000.000+ Artıları : Basit ve yalın bir kullanım, gizli mod özelliği,

: Basit ve yalın bir kullanım, gizli mod özelliği, Eksileri: Uygulama içi reklam sıklığı

Kadınların adet döngülerini ve yumurtlama zamanı hesaplamaları için kullandığı bu uygulama son derece şık bir tasarıma sahip. Minimal ve yalın bir yapıyla hizmet veren uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama içi satış politikası ile çalıştığı için ücretli versiyonunu satın alarak reklamları kapatma şansınız bulunuyor.

Adet Takibi - Regl Takvimi

Geliştirici : Simple Design Ltd.

: Simple Design Ltd. Puanı : 4,9

: 4,9 Boyutu : 14 mb

: 14 mb İndirme sayısı : 100.000.000+

: 100.000.000+ Artıları : Sağlık durum günlüğü, yapay zeka, aktif kullanıcı desteği, Google takvim ile gizli entegre

: Sağlık durum günlüğü, yapay zeka, aktif kullanıcı desteği, Google takvim ile gizli entegre Eksileri: Uygulama içinde çok fazla reklam çıkabiliyor

Adet takibi uygulaması özellikle hayatını kolaylaştırmak isteyen kadınlara hitap ediyor. Google ile entegre çalışan uygulama sizin için veri yedeklemesi yapıyor. Özel bir günlük tasarımı sunuyor ve hamilelik modu gibi size yardımcı olacak özellikler sağlıyor. Kişisel periyot uzunluğuna göre ayarlama yapılabiliyor. Tüm diller tarafından destekleniyor ve forum siteleri üzerinden aklınıza takılan sorulara göz atabiliyorsunuz.

Kadınlarda yumurtlama zamanı nasıl hesaplanır?

Yumurtlama zamanı hesaplaması yapmak için uygulamalara alternatif bir yöntem arıyorsanız adet başlangıcına göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Adet döngüsü 28 gündür ve 24 ile 35 gün arası değişebilir. Yapılan araştırmalara göre kadınların büyük bir kısmı adet döneminin 11 ile 21. günleri arası yumurtlama zamanına tekabül ediyor. Her kadın kendi yumurtlama dönemini farklı tekniklerle hesaplayabilir ama genel olarak tercih edilen yöntemler birbirine çok benzemektedir. Adet kanaması düzenli olan kadınlarda yumurtlama süreci kanamanın başlamasından itibaren ortalama 14 gün içerisinde başlayabilir. Bu günlere göre ayarlamasını yapan kadınlar için hamilelik faktörünü artırmak çok daha kolay olur.

Düzensiz adet dönemi olan kadınlar için yumurtlama dönemini tespit etmek çok daha zor olabilir. Fakat adet kanaması tam olarak başlamadan 2 hafta öncesinden yumurtlama başlayabilmektedir. Ne zaman yumurtladığını bilen kadınların yapacağı cinsel ilişki planı, hamile kalma faktörünü artırmaktadır. Bu konuda hazırlayacağınız bir çizelge ile adet döngünüzü takip edebiliriz. Adet kanamasının başladığı ilk günü başlangıç günüdür ve 1. gün olarak kaydedilir. Döngünün son günü ise bir sonraki dönemin başlamasından hemen önceki gündür diyebiliriz. Manuel olarak bu şekilde bir yumurtlama zamanı hesaplaması yapabilirsiniz. Ya da yukarıda listelediğimiz uygulamaları inceleyerek hangi uygulamanın sizin için daha uygun olduğuna bakabilirsiniz.