Akşam saatlerinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitime geçilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Birçok öğrenciyi ve veliyi yakından ilgilendiren okulların açılma tarihi gibi konuların tartışıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kabinemizin bugünkü toplantısında değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimin sınırlılığını dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Vaka sayılarının artması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilecek" ifadelerini kullandı.

Diğer sınıflara da değinen Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında eğitim öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da benzer şekilde eğitim öğretimin 15 Şubat'tan sonra başlamasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

'Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık'

Konuşma boyunca birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi uzay ve uydu teknolojileri alanında bir marka haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, konu hakkında "Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak’ta Amerika’dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B’yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

'COVID-19'un mutasyona uğraması işimizi zorlaştırıyor'

Kabine toplantısı sonrası koronavirüs mutasyonu ve aşıyla ilgili açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı, "Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. COVID-19'un mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen Allah'ın izniyle bu küresel sağlık krizinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Erdoğan, yerli aşı çalışmaları hakkında ise "Dışarıdan aşı tedarik sürdürülebilirliği şüphelidir. Dünyada bu konuda yaşanan ve giderek ayyuka çıkan kriz bize yerli aşı çalışmalarına hız vermemiz gerektiğini gösteriyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.