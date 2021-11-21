Liseyi 2000'li yıllarda okumuş herkesin hatırlayacağı bu nesneler, o dönemde öğrenciler arasında statü farkı yaratırdı. Z kuşağı bu nesnelere pek aşina değil.

Bir kısmının 30'unu bile geçtiği altın bir kuşağın ilk gençlik yıllarında kullandığı bu telefonlar, ayakkabılar, müzik çalarların yeri bir başkaydı. Bazıları tamamen kayboldu, bazıları bambaşka bir hale büründü, bazıları ise tamamen aynı kaldı.

O dönemde birçoğunu muhtemelen kullandığınız bu nesnelerin her birinin onlarca anısı bulunuyor. Geçmişe, okul yıllarına gidip hafızalarımızı tazeleyelim.

Walkman - Tek kulaklığı paylaşmak için yapışan sülüklerle geçti ömrümüz.

Discman - Sınıfıta, otobüste çıkardığınızda insanlar "oha lan, alete bak" bakışı atardı ama saman alevi gibi söndü o dönem.

Rotring kalem - Tombow ucunuz da varsa havanızdan geçilmezdi. İmitasyonları bile vardı.

Dijital fotoğraf makinesi - Bunların ilk çıkanları devrim gibiydi ama bu dönemden kalma fotoğraflarımızda hep kırmızı gözlü çıktık.

iPod - Herkeste MP3-MP4 çalar vardı ama herkeste bir iPod yoktu.

PSP - Okuldaki, yoldaki, yataktaki arkadaşımızdı. Gameboy'un evrim geçirmiş haliydi adeta.

Nike Total 90 - Bir zamanların efsane ayakkabısı. Günlük kıyafetlerin bile altına giyilecek kadar çok sevilirdi.

Casio hesap makineli saat - Sınavda hesaplama yapardık, hatta evde TV kumandası olarak kullanıp babamızı şaşırtırdık.

Princo DVD'ye çekilmiş filmler, müzikler - Bir zamanların korsan film, müzik, oyun vb. şeyleri depolamanın en üstün yöntemiydi. Piyasaya USB bellek sürmüş olsa Türkiye'de satış rekoru kırardı.

Need for Speed Underground CD - Tartışılmaz efsanedir. Bir daha öyle güzel müziklerle araba kullanamadık.

VGA, 1.3 MP, 2MP kameralı telefonlar - Özellikle de Nokia 6600 ve N Serisi olan birini görünce başına toplanırdık hemen. "Kuran yırtan kız videosu"nun izleyip, "İrem - Hayalet Sevgilim"i dinlediğimiz telefonlar bunlardı.