Zoom, yalan söylediği gerekçesiyle yargılandığı davadan kurtulmak için 18 milyon dolar ceza ödeme teklifinde bulundu. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

COVID-19 ile popülerleşen ve bugün belki de en çok kullanılan video konferans uygulaması hâline gelen Zoom, kullanıcılara yalan söylediği için büyük bir ödeme yapacak gibi görünüyor. Gelin detaylara yakından bakalım.

Zoom, bundan yıllar önce bir açıklama yaptı ve konferanslarda uçtan uca şifreleme teknolojisi kullandığını söyledi. Yani kullanıcılar için üst düzey güvenlik sunulacaktı. Ancak yapılan incelemelerde, bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Evet, Zoom güvenlik amacıyla bazı özellikler kullanıyordu ancak bu tam olarak uçtan uca güvenlik sağlamıyordu. Hâl böyle olunca 2021'de açılan davada 85 milyon dolar ödeme yapan firma, şimdi de 18 milyon dolar daha ödeme yapmayı kabul etti.

Teklifin kabul edilip edilmeyeceği belirsiz

Zoom'un 18 milyon dolar ceza ödemeyi teklif ettiği kurum, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC). Ancak şu an için bu teklife yanıt verilmedi. SEC'in bu teklifi kabul etmesi hâlinde Zoom, 18 milyon dolar daha ceza ödeyip meseleden tamamen kurtulmuş olacak.

Zoom'un SEC'e yönelik teklifiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.