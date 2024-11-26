Pandemi döneminin vazgeçilmezi olan Zoom, yeniden markalaşma yoluna gittiğini duyurdu. Firma bundan sonra bir video konferans uygulaması olarak değil, bir çalışma platformu olarak anılacak.

COVID-19 pandemisi döneminde hayatımıza giren ve şimdilerde tüm çalışanlar için bir vazgeçilmez olan Zoom, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şirketin yeniden markalaşma yoluna gittiği duyuruldu. Zoom, bu süreçte yasal olarak kullandığı ismi bile değiştirdi.

Daha önce "Zoom Video Communications" olarak isimlendirilen firma, artık "Zoom Communications" olarak anılacak. Buradaki "Video" ibaresinin kaldırılması önemli. Zoom, bu değişiklikle sadece video konferans uygulamasından ibaret olmadığını vurgulamaya çalışacak. Aslına bakacak olursak bu konuda çok da haksız değiller.

"Zoom artık AI öncelikli bir çalışma platformu"

Şirket CEO'su Eric Yuan tarafından yapılan açıklamaya göre Zoom, bundan sonra "yapay zekâ destekli çalışma platformu" olarak hizmet verecek. Bundan birkaç ay önce yapay zekâ destekli asistan hizmeti sunmaya başlayan Zoom, Slack ve Microsoft Teams gibi platformlara daha sıkı rakip olacak gibi görünüyor.

Zoom, bu tür bir yeniden markalaşma yoluna gitmek zorunda kalmış gibi görünüyor. Neticede pandemi döneminde kurumsallar için tek iletişim aracı hâline gelen Zoom, ofise dönülmesi ile eskisi kadar önemsenmiyor. Hâl böyle olunca firma, daha geniş kapsamlı çözümler sunmaya başlayacak gibi görünüyor.