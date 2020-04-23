Video konferans yapmanıza olanak tanıyan Zoom uygulaması, pek çok kullanıcının uygulamayı eleştiri yağmuruna tutmasına neden olan güvenlik sorunları için yeni bir güncelleme duyurdu. Şirket, bu güncellemelerle birlikte kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.

Koronavirüs pandemisi sonrası kullanım oranı çok yüksek oranda artan Zoom uygulaması, güvenlik sorunları nedeniyle eleştiriliyordu. Bu sebeple ABD gibi ülkelerde kullanılmamaya başlayan Zoom, güvenliği ve gizliliği artırmak için yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Güvenlik sorunları hakkında şeffaf olmaya çalışan şirket, yaptığı son açıklamayla uygulamanın yeni 5.0 güncellemesiyle güvenlik ve gizlilik sorunlarını önemli ölçüde çözdüğünü bildirdi.

Güvenliğinizi daha iyi sağlamak için yeni özellikler ekleyen Zoom, yeni güvenlik ayarlarında yapılan toplantıları kilitleme, katılımcıları kaldırma, ekran paylaşım kısıtlaması ve sohbet etme özelliklerine müdahale etmenize izin veriyor.

Güvenlik sekmesiyle görüşmelerinizi özelleştirebileceksiniz

Görüşmelerin altına eklenen yeni güvenlik güncelleştirmesiyle kendi güvenliğinizi korumanıza olanak tanıyan Zoom uygulaması, bunların yanı sıra görüşmeyi açan kişi tarafından belirlenecek parola özelliğini de getiriyor. Ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıları için bekleme odası özelliğini getiren şirket, bu sayede görüşmeye yeni katılan kişilerin direkt görüşmenin ortasına atılma sorununu çözmüş olacak. Bu kişiler, daha sonrasında diğer görüşmeciler tarafından odaya alınabilecek.

Zoom uygulaması, odaların şifrelemesinde ise uçtan uca şifreleme yerine AES 256 bit GCM şifreleme standardını tercih etmeye karar vermiş. Zoom, ortaya çıkan güvenlik sorunlarını 90 gün içinde çözeceğine söz vermişti. Bu güncellemeler, şirketin bu sözünün ardından gelen ilk güvenlik önlemleri. Son derece iyi görünüyorlar, ancak şirketin güvenlik önlemlerini daha fazla artırması bekleniyor. Şirket, bu sorunlarını ortadan kaldırdıktan sonra, kaybettiği kullanıcı kitlesini de yeniden kazanmayı hedefliyor.