Akıllı telefon şarj ederken hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Bugün sizlere akıllı telefonlarınızı nasıl şarj etmeniz gerektiğini göstereceğim.

Akıllı telefonunuzun pilini nasıl sağlıklı bir şekilde şarj edeceğini biliyor musunuz? Muhtemelen bildiğinizi sanıyorsunuz, ancak bilmiyorsunuz. Ayrıca bilseniz bile pek çoğunuz bunu takmamaya devam edecek. Tüm bunlara rağmen, haberin devamında göreceğiniz şeylere dikkat ederseniz çok daha sağlıklı ve uzun süreli bir batarya ömrüne erişebilirsiniz.

Muhtemelen telefonunuzu gece şarja bırakıyor, sabah kalktığınız %100’e ulaşmış şarjınızla idare ediyorsunuz. Bunun dışında telefonun şarjını fazla kullanmamak için sonuna kadar kullanmaya çalışıyor da olabilirsiniz. Akıllı telefon ve diğer pilleri test eden cihazları sunan Codex’e göre, tüm bu yaygın uygulamalar pilinizin kullanım ömrünü kısaltıyor.

Son günlerde Apple faciasından dolayı farkındalık yaşadığımız bataryanın zamanla tükenme durumu, bizlere bu konu ile ilgili sizleri bilgilendirme isteği getirdi.

Battery University web sitesinden ortaya çıkan bilgilere göre, lityum-iyon pillerde dikkat etmeniz gereken özellikleri sizlere sunacağız;

Telefonunuzu prize takmadan önce tamamen boşaltmayın

Batarya konusunda herkesin bildiği olay bu. Telefonların bataryasının derinlik deşarjlarından etkilenmemesi için tamamen boşaltılmaması öneriliyor.

Telefonunuzun şarjını %25’in üstünde şarj etmeye çalışın

Telefonunuzu şarj etmek için %25’in altına düşmesini beklemeyin. %25’in altından %100’e şarj etmek bataryanın kapasitesini düşürerek kullanım ömrünü kısaltır.

Şarj seviyesini %45 ile %75 arasında tutun

Akıllı telefonlarınızın şarjını genelde %75 ile %45 arasında tutmaya özen gösterin. Bunun bir üst modu da var, ancak bu günlük kullanımda daha ideal olanı.

Bataryanın en zararsız çalıştığı an: %65 ila %75 arası

Battery University’e göre, akıllı telefonunuzun lityum-iyon pillerini her zaman %65 ila %75 arasında tutabilirsiniz. Sürekli bu şarj süresine dikkat ederseniz, bataryanızı çok uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Sanırım yeryüzünde bunu sürekli yapabilecek bir insan evladı yok.

Telefonu asla tamamen şarj etmeyin

Telefonunuzun pilini %25’lik bir şarjdan %100’e şarj etmek kapasiteye ve kullanım ömrüne zarar verecektir. Aslında, herhangi bir miktardan %100’e şarj etmek bataryaya zarar veriyor. Battery University’e göre, lityum iyon piller tamamen şarj edilmek zorunda değiller. Bu şekilde şarj etmek yüksek gerilimle bataryayı zorlar. Bunun farkında olan Tesla da araçlarını %90’a kadar şarj edip bırakma özelliği eklemiş.

Geceleri uyurken telefonu şarj etmeyin

Geceleri telefonu şarja bırakmak, bir telefonun pil ömrünü önemli ölçüde azaltacaktır. Çünkü, siz gece telefonu şarja bıraktığınızda sabaha kadar %100 olacak, hatta telefon çalışmaya devam ettiği için boşalan enerjinin yerine yeniden dolum yapılacak.