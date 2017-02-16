Apple’ın yeni klavye patenti başvurusuna göre pek fazla tercih edilmeyen Caps Lock tuşunu Emoji tuşu atarken, aynı zamanda arama ve paylaşma tuşları da ekleyecek.

Klavyelerdeki Caps Lock tuşu bildiğiniz gibi klavyede sürekli büyük harf yazabilmenizi sağlayan işlev tuşu olarak dikkat çekmekte. Son dönemde azalan büyük harfle yazım ve gerektiğinde Shift tuşunu kullanabilme durumu nedeniyle Apple aldığı yeni patent ile Caps Lock tuşunu kaldırarak yerine Emoji Tuşu koyacak.

Aynı zamanda böylece numerik bölüme ve harf bölümlerine bazı emojileri de entegre edecek olan Apple, böylece Emoji tuşu ile direkt olarak klavye üzerinden emoji gönderebilmenizi sağlayacak. Aynı zamanda yine az kullanılan sağ taraftaki CMD tuşu yerine Share, yani Paylaş butonu ekleyecek olan Apple, böylece bir içeriği tek tuşla paylaşabilmenizi sağlayacak. Command işlevi için ise boşluk tuşunun solundaki CMD tuşu kullanılacak.

Ayrıca klavyenin kapatma tuşunun konumlandırıldığı yere de Search, yani arama tuşu ekleyerek aramaları kolaylaştırmak isteyen Apple, açılan herhangi bir pencerede kolayca arama işlevi yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu klavye sistemi şu an için sadece iPad’in Akıllı Klavye aksesuarı için düşülürken eğer başarılı olursa Mac cihazlara da getirilebileceği konuşuluyor. Bakalım Apple’ın yeni iPadleri için piyasaya gelmesi beklenen bu klavye ne kadar başarılı olacak, hep beraber göreceğiz.