Google'ın İhtar Yolladığı ProTube, App Store'dan Kaldırıldı!

YouTube Red'in özelliklerini barındıran ProTube, Google'ın baskılarına daha fazla dayanamayarak App Store'dan kaldırıldı.

Apple kullanıcılarının pek çoğunun kullandığı ProTube, Google’ın baskıları sonucu App Store’dan kaldırılıyor. Bu ayın başında YouTube istemcisi ProTube, geliştiricisi tarafından App Store’dan kaldırıldı.

Google yaklaşık 1 yıl önce uygulamanın hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirten şikayetleri sunmuş, ProTube’un yalnızca YouTube üzerinde çalışan ücretli bir uygulama olduğunu belirtmişti. ProTube’un geliştiricisi Jonas Gessner pazar günü blogunda, Google’ın ProTube’u YouTube’dan farklı kılan tüm özelliklerini kaldırmasını istemişti.

Google, ProTube’dan 60fps’de video oynatma, arka planda video oynatma ve yalnızca sesli video modu gibi özellikleri kaldırmasını istedi. Bu özellikler bildiğiniz gibi Google’un 10 dolar karşılığında sunduğu YouTube Red hizmetinde yer alıyor.

ProTube, Google’ın aylık 10 dolar karşılığında sunduğu hizmetleri sunuyordu. Geliştirici, bu hamleden sonra ProTube’un YouTube klonuna dönebileceğini belirtti. Gessner uygulamayla alakalı üç seçeneği bulunduğunu ve kendisinin 3. seçeneği tercih ettiğini belirtti.

1-) Uygulamayı ücretsiz yapabilir ve tüm özellikleri kaldırabilir. Bu durum, premium için ödeme yapan ProTube kullanıcılarını üzecekti.

2-) YouTube ile pazarlık yapmak bir seçenek. Buna rağmen Google’a fazla ters düşerse YouTube API’sinin alınması ve dava açılması gibi sonuçlar ortaya çıkabilirdi.

3-) ProTube’u App Store’dan kaldırabilir. Bu sayede Google Gessner’e dava açamaz, ancak premium kullanıcıları uygulamayı kullanmaya devam edebilir.

Gessner aynı zamanda ProTube 2 ismi ile yeni bir uygulamayı App Store’da yayınlayacağını belirtti. Bu sayede hem premium kullanıcıları hem de normal kullanıcılar bu olaydan etkilenmeyecekler.

Gessner’in bu hamlesi karşısında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın ihtar yollaması doğru muydu? (ya da etik)